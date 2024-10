“Nun m’annammor chiu (to giur)”, il nuovo singolo di Samurai Jay e Federico di Napoli

Fuori venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali il singolo di Samurai Jay e Federico di Napoli, “Nun m’annammor chiu (to giur)“, per Island Records/Universal Music Italia e prodotto da Dani e Libra.

Il brano è il primo che Samurai Jay ha scritto in dialetto napoletano due anni fa e rispecchia perfettamente il suo stile sia dal punto di vista melodico che del sound.

Il testo del nuovo singolo “Nun m’annammor chiu (to giur)” parla della fine di un amore, quel momento in cui si fanno promesse che non si possono mantenere, solo per cercare di tutelare l’altra persona.

La collaborazione con Federico Di Napoli nasce in modo spontaneo, dall’incontro di due voci complementari, differenti ma affini, che in questa canzone si uniscono alla perfezione.

Gennaro Amatore, in arte Samurai Jay, autore, producer e hitmaker, si distingue per il suo stile inimitabile e il suo sound fresco e innovativo, ed è in grado di spaziare tra diversi generi grazie al suo background musicale ampio e trasversale.

L’artista ha collaborato con nomi noti del panorama musicale italiano tra cui con Geolier nel brano “Gang“, certificato disco d’oro, con Elettra Lamborghini e Mambolosco nel remix di “Te Quemas“, con Lele Blade, Geolier e Dat Boi Dee in “Vamos Pa La Banca” e con Beba nel brano “Cringe“.

Il suo primo disco, “Lacrime” esce nel 2020, mentre l’ultimo progetto discografico fino ad oggi è “Respira“, del 2022.

