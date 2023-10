Primi posti classifica Radio EarOne nei primi 10 mesi del 2023: The Kolors e Annalisa portano in trionfo Warner Music Italy

Classifica radio EarOne.. A distanza di tre mesi dalla nostra ultima analisi sul numero dei primi posti in radio di artisti e case discografiche andiamo a fare un nuovo punto della situazione. Da fine luglio a fine ottobre diverse cose sono infatti cambiare tra cui la costante ascesa di Annalisa e la riscossa di Warner Music Italy che, grazie ad alcuni singoli estivi azzeccati, si porta al primo posto.

Facciamo un passo indietro fino alla settimana 31 del 2023, l’ultima di luglio. Per quel che riguarda le case discografiche Universal Music guidava la classifica con 15 primi posti in radio così suddivisi: 12 per Island Records, 3 per Virgin Records (3 prime posizioni derivanti dal singolo di Lady Gaga del 2011 uscito per Interscope e tornato virale con la serie Netflix “Mercoledì“) e un primo posto per Capitol di Daniele Menci.

Seguiva Warner Music Italy con 11 prime posizioni e chiudeva Sony Music Italy con quattro. Cosa è cambiato in questi tre mesi (agosto, settembre e ottobre)?

Classifica radio earone gennaio-ottobre 2023

Innanzitutto Warner Music, che ricordiamo ha cambiato la propria dirigenza a fine del 2022, è passata in testa. Le 11 prime posizioni sono diventate alla settimana #43 ben 20. Un risultato eclatante se si conta che nell’intero 2022 furono soltanto due, entrambi internazionali (Lizzo ed Ed Sheeran), i primi posti in radio di Warner.

Scende al secondo posto Universal che rimane ferma a 16 primi posti nella classifica EarOne e chiude Sony Music Italy che, nonostante il predominio nelle classifiche FIMI album, in questi tre mesi ha messo a segno solo un primo posto in radio passando da 4 a 5 così suddivisi: 2 per Columbia Records e tre per Epic.

In questi mesi c’è stata inoltre anche un’artista indipendente, Peggy Gou della XL Recordings.

Per quel che riguarda la provenienza la musica italiana continua a stravincere con 39 primi posti in radio su un totale di 43.

Per quel che riguarda gli artisti guidano i The Kolors con 8 prime posizioni non consecutive, segue Annalisa con 8 non consecutive ma con tre brani, “Mon amour“, “Disco paradise” e “Ragazza sola” e chiude Lazza con cinque.