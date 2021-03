E’ uscito il videoclip del più recente singolo di Nitro Animalz. Il brano fa parte di GarbAge Evilution (Arista / Sony Music Italy), evoluzione di GarbAge, l’ultimo album del rapper certificato Disco d’Oro lo scorso 15 marzo.

“Quando ho iniziato a fare musica mi sarebbe bastato poterci vivere dignitosamente. Per me era già un privilegio poter dire cosa pensavo, poterlo urlare. Non mi sarei mai immaginato di raggiungere certi traguardi. Oggi Garbage diventa disco d’oro e di conseguenza tutta la mia discografia diventa certificata. Ho lavorato anni nel silenzio per avere una carriera, un percorso, e dopo tanti anni posso per una volta girarmi e dire: che bella cosa abbiamo costruito!

Il videoclip è ora disponibile su YouTube ed è diretto da Andrea Folino.

“Il video è nato confrontandomi con il regista riguardo alle tematiche presenti nel testo e con l’idea non solo di voler intrattenere e coinvolgere lo spettatore, ma anche strappargli una risata. Il pezzo dice delle cose molto pesanti e per controbilanciare serviva un contenuto che alleggerisse l’orecchio allo spettatore. Per questo abbiamo deciso di optare per un video del genere in cui abbiamo scritto scena per scena basandoci direttamente sul testo”.