Nina Zilli si è davvero infuriata per lo spoiler di Fiorello e Biggio sulla sua gravidanza?

Qualche ora fa è andata in onda una puntata di Viva Rai 2 che, in breve tempo, avrebbe fatto molto discutere. Il motivo? Nel corso della trasmissione del mattino di Rai Due ideata da Fiorello, la sua spalla Fabrizio Biggio si è lasciato scappare un clamoroso spoiler, di fatto invadendo la privacy di Nina Zilli. Il comico ha infatti rivelato, per errore, che la cantante e il compagno, Danti, erano in dolce attesa del loro primo figlio.

Ovviamente non si è trattato di uno sgarbo, ma di un errore fatto dopo tutto in buona fede. Nina Zilli, presa alla sprovvista, si è così trovata costretta qualche ora dopo a rivelare la sua versione dei fatti. L’artista ha dunque caricato sui social un video in compagnia del compagno dove, con il sorriso stampato sulle labbra, ha in buona sostanza mandato bonariamente il comico a quel paese, confermando però di essere incinta.

Tuttavia, l’artista si è anche sentita in dovere di mettere i punti sulle i su una questione in particolare. Nella didascalia del post, infatit, Nina Zilli ha tenuto a specificare che avrebbe comunque gradito essere la prima a dare la notizia ai fan, con i modi e i tempi adatti. Qui sotto potete trovare il suo piccolo sfogo:

Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa(non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più.

Nina Zilli, ovviamente, non potrebbe avere più ragione di così. Va in ogni caso detto che, contrariamente ad un certo tipo di narrazione sensazionalistica di certi media, i toni erano molto meno aggressivi di quanto non sia stato raccontato. Sulla scia di quanto accaduto, a proposito, l’artista si è sentita in dovere di fare chiarezza su certi virgolettati che non sono mai usciti dalla sua bocca. Qui sotto potete recuperare il suo j’accuse nei confronti del Fatto Quotidiano.