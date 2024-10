Nicolas Bonazzi in “Finta di te” canto per chi si sente sbagliato

Il cantautore bolognese Nicolas Bonazzi pubblica il nuovo singolo Finta di te che segue a In orbita rilasciato lo scorso maggio.

Il brano in rotazione radiofonica dal 25 ottobre è anche già disponibile in digitale.

Lo stesso autore presenta così Finta di te:

“In ‘Finta di te’ canto per chi si sente sbagliato. Questo brano è un invito all’accettazione di ciò che siamo e al perdono della nostra natura più profonda. La pelle più nuda che abbiamo, quella non mediata dalle convenzioni, va protetta ad ogni costo, perché pura e preziosa.

Non dobbiamo avere paura di essere ciò che siamo. Di amare come amiamo. Di seguire l’istinto e il richiamo naturale del nostro corpo nel desiderio pulsante. Spero questo messaggio possa arrivare a qualcuno che si è sentito, anche per un attimo, sporco, perduto o sbagliato.

Nicolas Bonazzi Finta di te

Abbi cura di te

delle voglie che sfiori in silenzio

della pelle più nuda che hai

del più piccolo istinto di vita che senti bruciare nel petto”

L’artwork di Finta di te di Nicolas Bonazzi è opera di Giorgia Lancellotti, artista ed illustratrice emiliana. Il lavoro simboleggia la necessità di strappare la facciata di superficie di cui ci siamo rivestiti per mettere in luce la nostra natura più autentica.