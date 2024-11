Nicola Siciliano: l’album “Skugnizzo” è uno spaccato di Napoli

Nicola Siciliano pubblica l’album di inediti dal titolo Skugnizzo. Il disco è in uscita il 15 novembre 2024 in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali (qui il link per il pre order).

Il 2024 segna il ritorno del rapper di Secondigliano sulle scene musicali con nuovi brani. A gennaio, Nicola ha rilasciato il singolo Colpa Mia, cui ha fatto seguito Addio a luglio. Il 4 ottobre 2024 è tra i protagonisti di Red Bull 64 Bars Live a Scampia, dove ha annunciato l’arrivo di una sorpresa importante e ha spoilerato due brani inediti: Trap e Crir’ a me.

La sorpresa annunciata è la pubblicazione di un nuovo disco di brani inediti, a distanza di 4 anni dal primo lavoro discografico Napoli 51. Nicola Siciliano è uscito allo scoperto, rivelando sui profili social la cover, il titolo e la data di uscita dell’album.

Il nome del disco, Skugnizzo, richiama un vocabolo napoletano molto conosciuto e usato: scugnizzo. Il suo significato, secondo la Treccani, è quello di “Monello napoletano, con le sue caratteristiche di ragazzo astuto e intelligente, vivace, disposto ad «arrangiarsi» con espedienti anche scarsamente onesti; con sign. più ampio, monello, ragazzo di strada, usato anche fuori dell’ambiente napoletano”.

Nicola Siciliano lancia un messaggio di speranza per i ragazzi di Napoli

La scelta di questo termine come titolo del disco non è casuale. Skugnizzo descrive uno spaccato chiaro e nitido di Napoli e delle sue periferie, dandone una fotografia istantanea. Nell’album ci sono le storie di tutti quei ragazzi che coltivano nella città partenopea i propri sogni. Nicola Siciliano tratta queste tematiche con un taglio originale, con gli occhi di uno scugnizzo appunto. A chiunque si riconosca nei racconti delle sue canzoni, il cantante vuole dare un messaggio di speranza, invitando a non arrendersi mai.

Skugnizzo esce in digitale su tutte le piattaforme, ma anche in formato fisico: CD autografato e vinile trasparente autografato.