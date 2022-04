Nico Arezzo lancia “Il mio vero nome” una presa di coscienza, quasi una protesta in musica, che apre un nuovo capitolo per lui

Torna a distanza di poco più di un anno dal lancio del suo ultimo singolo, Polline, il cantante polistrumentista Nico Arezzo. Il nuovo singolo si intitola Il mio vero nome, ed è un brano nel cui testo il giovane artista mette in chiaro le cose… è tempo di musica, di ritornare a pubblicare e di circondarsi di sincerità.

In questo anno Nico non si è mai fermato e, insieme agli studi a Bologna, ha portato avanti le sue idee, la scrittura pubblicando anche dei brani su YouTube come Ti voglio bere, uscita a fine marzo.

A seguire le parole con cui ha annunciato il nuovo singolo…

“Il mio vero nome è fuori. Inizio di un nuovo capitolo.

Grazie a chi mi ha aiutato a scriverlo.

Grazie a chi ascolterà.

Grazie ancora di più a chi ascolterà facendo espressioni discutibili.

Il cantautore descrive il brano come una sorta di semi protesta rivolta a tutte quelle persone che, incontrate nel corso degli anni nel mondo della musica (Nico ha iniziato a calcare i palcoscenici fin da quando era piccolo), gli hanno detto frasi in cui molti artisti emergenti si riconosceranno come “Non trovi la tua strada…“, “Il tuo percorso non è chiaro…“, “Non si capisce chi se, cosa vuoi essere e cosa vuoi diventare…“.

E la domanda che Nico Arezzo ad un certo punto si è fatto è: “Ma queste persone, conoscono almeno il mio vero nome?“. Una domanda quasi provocatoria che lo ha spinto a ripartire. Perché in fondo forse è giusto circondarsi e ascoltare i consigli di chi almeno ci conosce, o è interessato a farlo.

NICO AREZZO IL MIO VERO NOME TESTO E AUDIO

(Di Nico Arezzo, Davide Marchi, Francesco Landi, Riccardo Lodi)

Conosco così bene cosa c’è fuori dalla mia finestra che

Mi potrei buttare

Conosco così bene la tua famiglia, e tua zia, tua cugina, figlia

Che ci potrei provare

Conosco così bene la tua bocca, il tuo collo, le tue mani

Per le tue mani ci potrei morire

Mi conosco così bene io che…

che mi potrei sbagliare

Confuso

Con problemi di memoria

Vorrei avere gli occhi chiari

tu ricordarmi come ti chiami

Confuso

Con problemi di memoria

Ti svelo un piccolo segreto

Il mio vero nome non è Nico

È Domenico

Domenico

Fammi dire solo due parole (due parole)

Rubo poco tempo non ti preoccupare (non ti preoccupare)

Breve, conciso, fai attenzione

Voglio fare il cazzo che mi pare (fare il cazzo che mi pare)

Fammi dire solo due parole (due parole)

Rubo poco tempo non ti preoccupare (non ti preoccupare)

Breve, conciso, fai attenzione

Ora lasciatemi pubblicare

Confuso

Con problemi di memoria

Vorrei avere gli occhi chiari

tu ricordarmi come ti chiami

Confuso

Con problemi di memoria

Ti svelo un piccolo segreto

Il mio vero nome non è Nico

È Domenico

Domenico

Copertina singolo di Matilde (@m.aimes)