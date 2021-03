Nico Arezzo torna con "Polline": un amore finito ricordato da... un frigo! (testo e audio)

Nico Arezzo Polline è il singolo che segna il ritorno di uno dei cantautori, a nostro avviso, più talentuosi della nuova generazione già vincitore del Festival Show qualche anno fa.

Per l’occasione abbiamo chiesto a Nico di raccontarci Polline…

“Questo brano è pronto da almeno un anno, nel frattempo ho scritto tantissime altre cose, ho esplorato un nuovo genere musicale che ascolterete presto e mi sto evolvendo ma, questo pezzo, non volevo assolutamente abbandonarlo perché vi sono molto legato. Polline è un brano a cui sono molto legato, sopratutto testualmente. È un pezzo che nasce quasi come una sfida, mi hanno detto – Riesci a parlare di una relazione finita ma che, ripensandoci, riguardando indietro, riesci a dire ‘ però è stata bellissima’? – E così, anche se magari c’è un piccolo vuoto nascosto tra le righe del brano, il pensare di non aver vissuto quella storia mi renderebbe più triste. E da qui nasce il paragone con il frigo… si dice che si possa capire una persona da cosa ha nel frigo… nel mio da quando tu non ci sei più è vuoto, non si apre, gli devi dare due botte per farlo, non funziona la luce… ci stanno pure gli insetti e allora pensi ‘Sai che ti dico? mi ci metto io dentro!’ Questo è il pensiero di Polline… da dentro al frigo io guardo quando scado e mi rimane qualche giorno, noi due invece eravamo miele e il miele non scade mai!“

Il brano, fuori su tutti gli store digitali e nelle piattaforme streaming da venerdì 19 marzo, esce per Floki Production di Ignazio Boschetto de Il Volo e Michele Torpedine. Polline è stato prodotto nello studio Take Away Studios di Modena.

Il video, girato in casa con i coinquilini di Nico, che ha scritto e ideato tutto, uscirà nei prossimi giorni. Questa sera, 18 marzo, a partire dalle ore 22 Nico Arezzo farà ascoltare qualcosa in anteprima con una diretta Instagram sul suo canale (qui).

NIco arezzo POLLINE testo e audio

Audio in arrivo tra poco…

(Testo: Nico Arezzo Musica: Nico Arezzo – Francesco Landi)

Dicono puoi capire una persona

Da cosa trovi nel suo frigo

Da quando non ci sei tu, il mio

Se non dai due botte, non si apre

Gli si è rotta pure la luce

Sono nate tre nuove specie

Per il resto, è vuoto

E mi ci metto io

Mi chiudo dentro

E aspetto un pò di tempo io

Poi controllo dietro quando scado

Senza te mi resta qualche giorno

Eravamo miele e il miele

Non scade mai

Ti dicevo di girare il mondo

E tu mi hai preso alla lettera

Ti avessi detto di girare il quartiere

Sarebbe stato meglio

Lo sai che sono allergico

A certi tipi di polline

Ma passo di fiore in fiore

Cercando il tuo

Sono sempre io

Chiuso dentro

Aspetto un pò di tempo io

Ri-controllo dietro quando scado

Senza te mi resta qualche giorno

Eravamo miele e il miele

Non scade mai

Dicono puoi capire una persona

Da cosa tiene nel frigo

Nel mio ho lasciato fuori un biglietto

“C’è ancora spazio…Se vuoi”

Chiuso dentro

Aspetto un pò di tempo

Si ma sbrigati che qua fa freddo

Senza te mi resta qualche giorno

Eravamo miele e il miele

Non scade mai

Senza te mi resta qualche giorno

Eravamo miele e il miele

Non scade mai