Nuovo singolo per Nico Arezzo... il suo segno avverso raccontato in "Fossi nato gemelli"

Nico Arezzo Fossi nato gemelli è il nuovo singolo che prosegue il nuovo percorso artistico del cantautore iniziato con il precedente brano, Il mio vero nome.

L’obiettivo di Nico è quello di far conoscere questo nuovo modo di far muovere il groove nella sua musica utilizzando sempre storie autobiografiche.

E così che anche Fossi nato gemelli è tratto da una storia vera… ecco come ne parla Nico Arezzo:

Per un periodo non ho una casa, ne trovo una. Come l’ho trovata? Non ne vado molto fiero.

Era quasi fatta, ma purtroppo, sono Bilancia. Ascendente Capricorno. Luna in Acquario. Marte in Leone.



Lei quelli così non li sopporta.

Mi ritrovo di nuovo senza casa, nella notte nasce Fossi nato Gemelli.

Consigli per l’ascolto: immaginati senza casa.

Consigli per l’ascoltatore: se non ti piacciono i Bilancia, Ascendente Capricorno, Luna in Acquario, Marte in Leone, dillo prima. Molto prima. Almeno uno si organizza.