Nerone: fuori “Maxtape”! “Abbiamo fatto il rap. Quello vero. Senza sembrare dei dinosauri.”

E’ uscito il nuovo progetto discografico di Nerone Maxtape. 18 tracce in cui il rapper propone il risultato di una serie di collaborazioni nate durante l’ultimo anno. Una sorta di chiamata alle armi per ribadire un ruolo e l’importanza di un genere musicale.

Maxtape è stato anticipato dai tre singoli Bataclan, Radici e Un sec, che hanno ottenuto il favore del pubblico.

“Maxtape è finalmente fuori.

Un anno di duro lavoro, un viaggio che sembrava infinito lastricato di buone intenzioni, pessime idee e fantastiche persone. Ognuno di loro mi ha dato la forza e l’ispirazione per migliorarmi, per puntare piu in alto e per non arrendermi mai. Oggi è il nostro giorno. Esce un mare di musica e c’è sempre il rischio di passare inosservato in mezzo agli altri, non abbiamo la potenza e la distanza di fuoco che hanno gli altri, ma abbiamo sicuramente le bombe piu potenti che si possano trovare sul mercato. Abbiamo fatto il rap. Quello vero. Senza sembrare dei dinosauri. Siamo freschi siamo tanti e siamo felici di fare la nostra roba. Siamo bellissimi.

Vi dedico questo disco. Con tutto l’amore che ho.

Max”

Questo il messaggio postato da Nerone sui social.

NERONE MAXTAPE

Questa la tracklist del progetto.

01 Vivo (prod. Sine)

02 Ben Fatto (prod. Espo)

03 Madunina feat. Emis Killa, Jake La Furia (prod. A-Kurt)

04 Bataclan feat. Fabri Fibra (prod. Funkyman)

05 Party Boys (prod. 2P)

06 Hasta La Vista feat. Boro Boro (prod. A-Kurt)

07 Madafacca feat. Gianni Bismark, Axos (prod. Foreigner)

08 Un Sec feat. Nitro, Gemitaiz (prod. Biggie Paul)

09 Savage feat. Highsnob (prod. Foreigner)

10 Old Man (prod. Espo)

11 Posso feat. Danti (prod. Frenkie G)

12 Nei casini ci vado io feat. Tormento (prod. Marco Azara)

13 HH Level Up (prod. Espo)

14 East Side feat. J Ax (Prod. Mastermaind)

15 Muñeca feat. Maruego, Mido (prod. Garelli)

16 Radici feat. Clementino (prod. Pj Johnson)

17 S.O.S nel Mare (prod. A-Kurt)

18 Oh Yes (prod. Big Joe)

Dal 2 aprile Maxtape sarà disponibile anche in formato cd e vinile oro autografato (limited edition).

Il vinile è in edizione limitata (300 copie) e conterrà un poster autografato.

5 di queste 300 copie conterranno un messaggio speciale. I 5 fan che le troveranno avranno diritto a ingressi gratis a live di Nerone per sempre!