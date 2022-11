Nek: il 2 dicembre esce l’album celebrativo 50\30. Nella tracklist anche tre special guest

Appuntamento imperdibile in arrivo per tutti i fan di Nek, che venerdì 2 dicembre pubblicherà nei negozi di dischi e in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il nuovo album 50\30, in realtà un vero e proprio disco celebrativo con cui l’artista emiliano festeggerà in pompa magna 30 anni di onorata carriera nel panorama pop italiano.

L’album (distribuito da Warner Music) include anche il nuovo singolo di Nek, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, intitolato La Teoria del caso, ma comprende anche altri 8 grandi successi dell’artista riarrangiati per l’occasione. Così l’artista emiliano ha voluto festeggiare una carriera straordinaria, costellata di successi spalmati in tre decenni. il modo perfetto per fare ai fan più fedeli un regalo in occasione dei suoi 50 anni, compiuti lo scorso 6 gennaio.

Al suo interno, inoltre, ci sono ben tre special guest che hanno accettato di buon grado di partecipare a questi grandi festeggiamenti in musica. Scopriamo dunque tutti i dettagli del progetto.

I dettagli di 50\30 di Nek: la tracklist completa

L’album dell’artista sarà disponibile in formato digitale, CD e Vinile numerato e colorato giallo trasparente. Qui sotto potete recuperare la copertina ufficiale e la tracklist completa del disco.

Tracklist 5030 Nek

La teoria del caos Fatti avanti amore” feat. Jovanotti (50\30 version) Lascia che io sia” (50\30 version) Almeno stavolta” (50\30 version) Se io non avessi te (50\30 version), Sei grande (50\30 version) Laura non c’è (50\30 version) Dimmi cos’è feat. Francesco Renga (50\30 version) Cuori in tempesta feat. Giuliano Sangiorgi (50\30version) Money Honey (versione in inglese del singolo “La Teoria del caos”)

Alcuni dei pezzi inclusi nel disco saranno presentati dal vivo sul palco il prossimo 11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi in occasione di 50\30 – IL CONCERTO, l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di Nek. Sarà un’occasione imperdibile per riascoltare dal vivo tutti i più grandi successi dell’artista, ripercorrendo così insieme i suoi 30 anni di carriera.