Negrita il live del 31 luglio ad Arezzo sarà MTV Unplugged

Il 31 luglio i Negrita si esibiranno live all’Anfiteatro Romano di Arezzo, data che rientra nella programmazione de La Teatrale Summer Tour 2021.

Il live sarà registrato e diventerà un MTV Unplugged.

MTV, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, ha annunciato che il live dei Negrita diventerà un album ed uno speciale tv per MTV.

Il progetto sarà presentato ufficialmente durante la Milano Music Week 2021.

Manifestazione in programma dal 22 al 28 novembre, in occasione dell’uscita dell’album e della messa in onda dello speciale TV.

MTV Unplugged

MTV Unplugged è un format di MTV, in onda in tutto il mondo creato da Robert Small e Jim Burns, di concerti dal vivo in versione acustica di grandi musicisti internazionali.

Spesso le esibizioni MTV Unplugged danno vita ad album dal vivo e video, sarà così anche per i Negrita.

A livello nazionale si ricordano l’MTV Unplugged di Giorgia nel 2005 e di Alex Britti nel 2007.

Molti gli artisti che negli anni sono stati protagonisti di MTV Unplugged: Nirvana, Eric Clapton, Rod Stewart, Bon Jovi, Alanis Morrisette, Lenny Kravitz, Oasis, R.E.M., Shakira per citarne solo alcuni.

L’ultimo album della serie MTV Unplugged è stato quello di Liam Gallagher, che ha raggiunto il primo posto in classifica in Inghilterra nel 2019.

Nella primavera del 2020, MTV ha lanciato MTV Unplugged at Home realizzato durante il lockdown per la pandemia, seguito in autunno da MTV Unplugged Presents: Miley Cyrus Backyard Sessions.

Ultimi protagonisti i BTS, con lo show andato in onda a febbraio 2021.

MTV Unplugged Negrita

Luca De Gennaro VP Talent Artist Music South Hub ViacomCBS e curatore della Milano Music Week afferma :

“MTV Unplugged è il formato più storico e longevo di MTV, e da sempre presenta i protagonisti della musica in versione inedita, più intima ed acustica. Siamo molto contenti di continuare la tradizione degli MTV Unplugged anche in Italia e di farlo con i Negrita, da sempre vicini a MTV, con una solida reputazione di live band e un repertorio trentennale di grandi canzoni che in versione acustica acquistano un fascino nuovo. Presenteremo al pubblico il progetto durante la Milano Music Week di novembre, a cui ViacomCBS Italia e MTV sono legati fin dalla prima edizione”

Negrita e MTV Unplugged

Nati, cresciuti e ostinatamente rimasti fedeli alla provincia d’Arezzo, uniti da un’amicizia e da una passione rara, i Negrita sono uno dei gruppi rock più influenti del panorama musicale italiano degli ultimi ventisette anni.

Ripresenteranno al pubblico i brani cult del proprio repertorio in veste acustica con la complicità di ospiti e amici musicisti.