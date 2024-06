Nayt imprime su vinile le emozioni dei live e annuncia l’uscita di “HABITAT: tour”

Durante la seconda tappa della leg estiva dell’HABITAT TOUR: Romantico Finale, che si è tenuta il 17 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Nayt ha annunciato l’uscita del nuovo album “HABITAT: tour” (Columbia Records / Sony Music Italy), che vedrà la luce venerdì 5 luglio sia in formato fisico vinile che in digitale (qui il pre-order e il pre-save).

Al suo interno troviamo tutti i brani più amati del rapper – tratti dagli ultimi album “DOOM“, “MOOD” e “HABITAT“, ma anche da “RAPTUS 3” – in versione live, registrati durante il tour nei club dello scorso novembre, e quattro inediti, tra cui l’ultimo singolo “Danimarca“, uscito venerdì 14 giugno.

Il disco è dunque un regalo per tutti i fan, che potranno rivivere tutte le volte che vorranno le emozioni dei live, ma è anche una dimostrazione tangibile della capacità del rapper di creare una dimensione live immersiva e potente.

D’altronde, il talento di Nayt durante le sue performance live è sempre stato indiscusso e la sua capacità di tenere il palco è tra le più tecniche e ipnotiche nel panorama rap italiano.

Ed ecco che ogni suo concerto si trasforma in un rito collettivo a cui abbandonarsi e da cui si esce, in qualche modo, sempre un po’ cambiati.

NAYT, “HABITAT: tour”: la tracklist

Di seguito riportiamo la tracklist di “HABITAT: tour“, alla quale si aggiungono tre nuovi brani – “Dimenticare”, “un girotondo” e “Io non torno” -, e il già noto “Danimarca“, che ci danno un assaggio di quello che è l’attuale flusso creativo dell’artista, in questo momento rivolto verso una maggiore sperimentazione sonora e sempre accompagnato da 3D.

LATO A

FRAGILE – Live fatto da sooooolo – Live cazzi miei – Live Tutto il resto è noi – Live Tuttok – Live Collane – Live cosa conta davvero – Live

LATO B

Effetto domino – Live se ne va – Live Da zero – Live La mia noia – Live Dimenticare un girotondo Io non torno Danimarca

NAYT, HABITAT TOUR 2024: LE DATE

In attesa di “HABITAT: tour” continuano gli appuntamenti dell’”HABITAT TOUR 2024: Romantico Finale”, che vedranno Nayt esibirsi in location d’eccezione e nei principali festival italiani, con cornici scenografiche che diventeranno lo sfondo di uno spettacolo che ci riporterà – questa volta all’aperto – in quello spazio speciale e sicuro che è stato il momento live del tour di “HABITAT“, che ha di recente conquistato il disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

18 GIUGNO 2024 | CASERTA – BELVEDERE DI SAN LEUCIO

28 GIUGNO 2024 | UDINE – CASTELLO DI UDINE

29 GIUGNO 2024 | SENIGALLIA – MAMAMIA FESTIVAL

7 LUGLIO 2024 | ALBA – COLLISIONI FESTIVAL

11 LUGLIO 2024 | BRESCIA – BRESCIA SUMMER MUSIC

9 AGOSTO 2024 | FOLLONICA – FOLLONICA SUMMER NIGHTS

5 SETTEMBRE 2024 | EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL

