Nuovo singolo per Naska… arriva “Berlino” con Gemitaiz e Greg Willen

Naska torna con nuovo singolo. Ll’artista pop-punk per l’estate 2024 lancia Berlino in collaborazione con Gemitaiz e Greg Willen.

Dopo la pubblicazione dell’album “La Mia Stanza” e il doppio sold out al Fabrique di Milano, l’artista tornerà live quest’estate con un nuovo show, “SUMMER FUCKING TOUR”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Queste le date:

Il tour estivo sarà preludio del grande evento che aspetta Naska nell’inverno 2024, quando si esibirà per la prima volta sul palco del Forum di Milano, sabato 7 dicembre.

Naska racconta così il brano…

“Ero al Berghain in pista – Racconta Diego Naska sulla nascita del brano – e vedevo un gruppo di ragazzi ballare quasi come se stessero pogando e lì è nata l’idea. Ho pensato: cazz* dovrei fare un pezzo dove mixo sia il punk-rock che la techno. Appena tornato a Milano ho portato in studio quella ispirazione e appena la canzone ha preso forma ho immediatamente pensato di coinvolgere Gemitaiz, di cui sono sempre stato un grande fan e che proprio in quei giorni a Berlino c’eravamo casualmente incontrati. Era destino!“