Musicultura: aperto il bando per la XXIII Edizione

Musicultura 2022, aperto il bando per partecipare alla XXIII Edizione.

Musicultura è la realtà italiana che ha a cuore la dimensione artistica della canzone e che ricerca, promuove, premia meritevoli talenti nonché potenziali nuovi protagonisti dell’arte popolare della canzone.

I partecipanti devono essere autori o coautori dei brani di cui sono interpreti ed avere compiuto 18 anni.

Le proposte devono essere inviate entro il 10 novembre.

Il vincitore assoluto riceverà i 20 mila euro del Premio Banca Macerata.

Il direttore artistico Ezio Nannipieri dichiara:

“Se è vero che certe canzoni vengono a dirci qualcosa è bene che ci siano orecchie attente e curiose di ascoltarle, possibilmente non impigrite da logiche algoritmiche.

È esattamente questa la dimensione di Musicultura e del suo concorso.

Sappiamo di poter sbagliare, ma è un compito che svolgiamo senza secondi fini, in coscienza e con passione, a maggior ragione in un’edizione come questa, che vedrà finalmente le canzoni rituffarsi nell’abbraccio pieno del pubblico”