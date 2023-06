Botta e risposta social nella notte tra Fedez e Luis Sal su “Muschio Selvaggio”. Ecco cosa sta succedendo e cosa dicono i due ex amici

Inutile negarlo, ormai il “Muschio Selvaggio Gate” è ufficialmente scoppiato e Fedez e Luis Sal nella serata dell’8 giugno se le sono dette di santa ragione via social e hanno menato talmente forte che qualcuno ha iniziato anche a pensare che i due siano d’accordo e che sia tutta una grande messa in scena.

Partiamo dall’inizio con un veloce riassunto. Muschio Selvaggio è il podcast di maggior successo in Italia creato da Fedez insieme al (ex) miglior amico Luis Sal. Un grande successo dovuto all’alchimia tra i due e gli ospiti di prestigio pescati da tutti gli ambiti possibili. Calcio, spettacolo, medicina, cultura, musica…

Qualcosa però si spezza dopo gli speciali in onda dal Festival di Sanremo. Luis Sal sparisce misteriosamente del programma senza spiegazione alcuna. Sia lui che Fedez, che nel frattempo porta avanti da solo il programma, non danno spiegazioni mentre i gossip di Corona su un intervento da parte di Chiara Ferragni tra i due vengono alimentati.

Questo fino a quando Fedez comunica a mezzo social che, una volta terminati alcuni importanti impegni personali, romperà il silenzio sulla situazione. Un silenzio a suo dire imposto. E quel momento è arrivato nella giornata del 7 giugno a mezzo video.

Muschio Selvaggio gate il video di Fedez

Nel video pubblicato su YouTube il rapper spiega:

“Finalmente vi darò le tante agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis Sal da podcast.

Prima di tutto, quello che vorrei dirvi è che mi sarebbe piaciuto che a dare le spiegazioni del suo non esserci più fosse stato Luis stesso per il rispetto di tre anni di lavoro insieme e del pubblico che ci guarda. Soprattutto perché su questo avvenimento si sono create delle speculazioni immense e gossip fantascientifici.

“Sapevo fin dalla prima puntata senza di lui che Luis non sarebbe torna ma ho aspettato 3 puntate prima di chiedere al suo management di poter dire al pubblico che non ci sarebbe più stato perché ovviamente questa cosa ha danneggiato questo format in quanto, sotto la sezione commenti di ogni ospite che ho portato da quando lui non c’è, praticamente si è parlato quasi esclusivamente di Luis e non dell’ospite”

“Quindi ho chiesto il favore al management di Luis di dire che non sarebbe più tornato. Di dire: ‘Se seguite questo podcast per lui, non c’è’. Non mi è stata data questa autorizzazione, credo sia stato fatto per un motivo ben preciso e poco corretto dal mio punto di vista, soprattutto perché io non ho intenzione e non c’è mai stata intenzione di mettere in difficoltà una persona con cui ho condiviso tanti momenti della mia vita e un progetto così bello come Muschio Selvaggio.

Questo progetto non è nato per fare i soldi. Abbiamo rifiutato tante entrate economiche per non contaminare il contenuto che portavamo. Motivo per il quale per noi fosse veramente una parentesi di grande libertà e divertimento.

Le puntata legate da Sanremo sono state volute fortemente da me, è stato un progetto per cui non siamo stati pagati, i soldi sono stati spesi per la creazione del format. Luis, ricordo, non era d’accordo sul fare questo progetto e successivamente mi ha detto: ‘Proviamoci’. È stata un’esperienza complicata, impegnativa.

Dopo quest’esperienze c’è stata una discussione lavorativa in cui ho fatto notare a Luis come dal mio punto di vista avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e non avessi sentito il supporto da parte sua. La discussione ci ha portato a dire: ‘Prendiamoci qualche settimana per capire cosa fare’ e alla fine di questa settimana, devo dire con mio grande stupore perché non ho mai ricevuto dei campanelli di allarme da parte di Luis, ma di fatto lui mi manda un messaggio dove mi dice: ‘Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico, che di Luis. Ho voglia di dedicarmi ad altri progetti”.

Fedez spiega che questo è avvenuto poco settimane dopo che Luis Sal avevano fondato una società al 50%: “Ci sono rimasto molto male anche perché avevamo fondato una società qualche settimana prima e ovviamente ha messo in piedi uno scenario molto complicato. Luis è ancora nella sigla perché ad oggi il podcast è ancora di Luis. Avevamo fatto una società al 50%. Ad oggi, Luis non partecipa a tutto ciò che concerne la vita della società ‘Muschio Selvaggio’ che invece porto avanti io con grandi difficoltà interne fino a che non si trovi una soluzione.

Luis è sempre ben accetto a venire a fare delle puntate. Questi microfoni sono aperti per dare qualche tipo di spiegazione se avessi detto a qualcosa che necessita di più chiarezza. Quello che dovete sapere è che Luis non ci sarà.”

La replica di Luis Sal

Nella serata di giovedì 8 giugno Luis Sal rompe il silenzio e, a mezzo video pubblicato proprio sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, spiega la sua versione dei fatti….

“Pubblico questo video su questo canale che è anche il mio sperando che Fedez non lo tiri giù.

Muschio Selvaggio non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di Fedez ma col passar del tempo queste premesse vengono a mancare. Gliel’ho fato notare in tanti modi, da amico, e gliel’avete fatto notare anche voi nei commenti. Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo.”

Luis Sal spiega che dopo l’esperienza a Sanremo che, come già detto da Fedez, lui non voleva fare, è nata una discussione accesa:

“Gli ho detto che non mi ritrovavo più nel progetto, non c’era equilibrio e sembrava ormai solo il podcast di Fedez.” La risposta del rapper, secondo Luis, sarebbe stata: “Non puoi togliermi il mio podcast. sei un ingrato di merda, non farti più vedere a Muschio”. Da quel momento in poi sarebbero intervenuti i legali di Fedez.

Luis Sal continua:

“Quella è stata l’ultima interazione diretta tra me e Federico. Il Podcast ha continuato ad andare in onda e la proposta di Fedez è stata quella di registrare una puntata di spiegazione e scuse con testo concordato, quindi avrei dovuto vendergli le mie quote firmando un patto di riservatezza”

Luis conclude con un bell affondo:

“Lui è molto bravo a farlo. Ma io non voglio giocare. Dillo alla mamma e dillo all’avvocato…”

