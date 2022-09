La Mostra del Cinema di Venezia si riempe di Musica: dal Soundtrack Awards per Stefano Bollani al concerto di Ditonellapiaga

Da sempre alla Mostra del Cinema di Venezia c’è grande spazio anche per la musica. Dai premi assegnati, come il Soundtrack Stars Awards, fino alla presenza di artisti che debuttano come registi e attori. Quest’anno non fa eccezione.

Da Michele Bravi a Elodie andiamo a scoprire la musica che sarà presente a La Biennale.

Mostra del cinema di venezia: Soundtrack stars awards 2022

Decima edizione per il SOUNDTRACK STARS AWARD 2022. Si aggiudica il Premio della Critica il compositore, pianista e jazzista Stefano Bollani, artista che nella sua carriera ha spaziato tra diversi settori dello spettacolo, dalla musica al al cinema, dal teatro alla tv.

Applaudito in tutto il mondo Bollani vanta collaborazioni con grandi orchestre e direttori, performer eccezionali e invenzioni uniche, come la colonna sonora di Carosello Carosone, premiata con il Nastro D’Argento, e le musiche del film Il Pataffio di Francesco Lagi.

Ideato e prodotto da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale, il Soundtrack Stars Award è il Premio collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, promosso con i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), che valorizza la musica nel cinema nel suo ruolo chiave, imprescindibile nella produzione di un film, da autentica protagonista tra gli interpreti del set.

E la colonna sonora che il premio sceglie ogni anno tra i film nel Concorso Ufficiale della Mostra sa trasformarsi in un’autentica sceneggiatura nella sceneggiatura, un copione scritto con le note che accompagna ed esalta le emozioni di ogni storia.

Il concerto di Ditonellapiaga

La cantautrice che il grande pubblico ha scoperto quest’anno sul palco del Festival di Sanremo dove ha cantato Chimica con Rettore, sbarca il 5 settembre al Lido di Venezia in occasione dell’ “Indie Jungle Fest“, unico evento musicale esclusivo organizzato durante la 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica da Sky Arte per presentare la terza stagione del noto programma televisivo dedicato al mondo della musica live.

Sul palco con Margherita ci saranno Benjamin Ventura al piano e synth, Alessandro Casagni alla batteria e Adriano Matcovich al basso e moog. Il live si svolgerà con ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, all’Aeroporto Nicelli in Via Morandi 9 dalle ore 22.

Ecco come cosa ha dichiarato Ditonellapiaga su questo speciale live…

“Portare “Camouflage” nella città che galleggia sarà un vero onore e una grande sfida, Venezia d’altronde ne è l’emblema stesso, e il duello continuo tra l’uomo e l’acqua è forse il motore che la tiene a galla. Io non vedo l’ora di portare sul palco la mia energia e la mia leggerezza, forse le stesse che mantengono questa città surreale sul pelo dell’acqua.”

Mostra del cinema di venezia: elodie, michele bravi e virginio

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di alcuni artisti del mondo della musica che saranno presenti, con una motivazione, non per sfilare sul carpet, alla Mostra del Cinema di Venezia.

Partiamo con Elodie che sarà protagonista di Ti mangio il cuore, nuovo film di Pippo Mezzapesa in uscita il 22 settembre al cinema.

La pellicola parla di Marilena e Andrea e del loro amore senza regole, se non quelle della vendetta. Una storia faida tra famiglie, ma soprattutto di coraggio, liberamente tratta dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il film sarà presentato in Concorso nella sezione Orizzonti alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel cast anche Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido e Tommaso Ragno. Presenta anche Michele Placido.

Michele Bravi è uno degli attori presenti in Amanda, film scritto e diretto da Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Giovanna Mezzogiorno, Margherita Maccapani Missoni e Monica Nappo.

Il film uscirà al cinema il 13 ottobre e sarà presentato in anteprima internazionale alla 47ª edizione del Toronto International Film Festival 2022 e in anteprima nazionale alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Chiudiamo con Virginio che sarà presente il 7 settembre con il cast di Non dirlo a nessuno, pellicola di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, che coinvolge diversi cantanti lanciati da Amici. Da Federica Carta a Michelangelo Vizzini passando per Francesco Bertoli.

Virginio è presente nel film con un cameo ed è inoltre autore e interprete del brano portante del film in uscita proprio il 7 settembre.

Ci sarà anche Matteo Crea, nuovo talento de Latarma Records.

L’artista è tra i protagonisti del film MARGINI, prima pellicola di Niccolò Falsetti nonché unica pellicola italiana in concorso alla 37^ edizione della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Matteo Crea interpreta Iacopo, membro di un gruppo punk di Grosseto composto da tre musicisti che, stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana.

Quando il concerto viene annullato, i tre non si danno per vinti: se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto. Il piano, però, si rivela più difficile del previsto: i paradossi della vita di provincia trasformano ogni dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in discussione la riuscita dell’impresa ma soprattutto ciò a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.

“È incredibilmente emozionante per me, – racconta Matteo Crea – in un contesto così prestigioso e di valore come la Settimana Internazionale della Critica di Venezia, presentare un film nel quale unisco le mie due grandi passioni: musica e cinema. Sono cresciuto in provincia quindi vedere la storia di tre amici musicisti che muovono i primi passi nel contesto provinciale mi ha divertito molto e a tratti commosso! Il fatto che questo film esca in concomitanza con tanta mia nuova musica non fa altro che sottolineare come questo sia un bel periodo, un bel treno che con grande impegno e dedizione non ho intenzione di lasciarmi sfuggire!“.

Il film uscirà nelle sale giovedì 8 settembre.