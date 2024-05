Moreno Il Biondo ci accompagna in un viaggio nella musica popolare con “Salirà”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Salirà” (Arvmusic) è il nuovo singolo di Moreno Conficconi, alias Moreno il Biondo, che ha prodotto il brano insieme a Giovanni Amighetti ed Alessandro Marcantoni.

“È la storia di un amore che ti ha lasciato e che non tornerà mai più. Un evento che spesso rientra nelle ‘normalità’ della vita e che in questa canzone viene raccontato attraverso un’immaginaria fantasia di luoghi e personaggi. Ed ecco che il protagonista – ‘l’innamorato abbandonato con il fumo nella mente’ – parla al suo bicchiere di vino con il pensiero fisso su quelle scale infinite che lei sale per andare da un altro amore”.

MORENO IL BIONDO, “SALIRà”

Artista di grande talento e versatilità – con esperienza nel mondo della musica da ballo come leader dell’orchestra di Raoul Casadei, co-fondatore degli Extraliscio e direttore dell’orchestra del Programma Paradise su Rai 2 – Moreno Il Biondo ha iniziato questo viaggio nella musica popolare svelando una nuova e affascinante dimensione del suo talento, che profuma di cultura e tradizioni, con l’intento di accompagnare l’ascoltatore in un viaggio ideale nella musica popolare.

MORENO IL BIONDO: LE DATE DEL TOUR