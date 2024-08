Mone e Luciennn ci portano in un viaggio tutto sardo nel nuovo singolo “BAD GUY”

Si intitola BAD GUY (distribuito da ADA Music Italy) il nuovo singolo di Mone feat. Luciennn, uscito su tutte le piattaforme digitali e su YouTube venerdì 26 luglio.

MONE FEAT. LUCIENNN, “BAD GUY”

BAD GUY è la continuazione del percorso da solista intrapreso da Mone, facendo emergere un altro lato della sua personalità, più aggressivo ma garbato.

Infatti, questo nuovo singolo rappresenta la dicotomia che rappresenta il rapper di Olbia: da una parte c’è la classe ed eleganza, mentre nell’altra c’è il suo lato più cupo e di strada. Questa sua personalità viene rappresentata molto bene nel videoclip, diretto da Baccoli.

BAD GUY vede la collaborazione di un altro artista sardo oltre a Mone, ovvero il rapper e producer di Ozieri Luciennn. Il brano è quindi un viaggio tra le due città natale degli artisti, raccontando situazioni e contesti particolari, concentrandosi sul raccontare la strada con una poetica elegante.

Il rapper Luciennn è uscito recentemente con il suo EP SLOGAN, dove è presente anche il singolo 100% in collaborazione con Salmo. Mone invece nel 2023 si è unito al gruppo LOYALTY pubblicando l’album WELCOME TO OC, incentrato su Olbia, la sua città di provenienza, con l’obiettivo di evidenziare l’importanza e la complessità delle relazioni umani raccontando la vita di strada da una prospettiva originale.