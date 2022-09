Il nuovo album di Mondo Marcio è “Magico”. Scopriamo tracklist e featuring (all’insegna delle donne)

Mondo Marcio, dopo la pubblicazione del singolo Fiori e Fango feat. Arisa, è pronto a lanciare venerdì 7 ottobre con The Orchard il nuovo album… Magico.

L’album viene presentato come innovativo, potente, incisivo.. un disco di rottura personale ma al tempo stesso sociale. Un disco complesso e concettualmente trasversale che pone l’accento sulle ingiustizie e le contraddizioni della società.

Un ritorno importante quello del rapper che, insieme a Fabri Fibra, per primo ha fatto arrivare ad un vasto pubblico il rap italiano con il singolo Dentro una scatola.

In Magico si parla del rapporto con la propria famiglia e di quello con la propria partner passando per la disillusione che nasce quando si vive in una società spesso soffocante, che demolisce i sogni e sbatte in faccia una realtà fatta di luci e ombre.

Secondo Mondo Marcio L’unica soluzione per affrontare le difficoltà con cui la vita porta inevitabilmente a convivere è custodire quella specialità che rende ciascuno “Magico” a modo suo, quella fiamma interiore che se tenuta accesa può divampare sconfiggendo anche il buio dei momenti più duri.

