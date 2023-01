MOJOBEATZ inaugura il suo percorso da producer solista con il singolo HENNESSY feat. Digital Astro

MOJOBEATZ Hennessy testo e significato del brano in featuring con Digital Astro.

C’è grande attesa nel panorama rap italiano per Hennessy, il primo brano del percorso in solitaria del produttore multiplatino MOJOBEATZ, che il 20 gennaio pubblicherà un nuovo pezzo sulla scia lunga dei successi firmati per Capo Plaza per album del calibro di 20, Plaza e del più recente Hustle Mixtape.

Se in passo MOJOBEATZ è stato affiancato da colleghi di rango italiano e internazionale (come AVA e NKO, Voluptyk, passando per Ghali, Sfera Ebbasta, Morad e Ninho) per questa imminente Hennessy il producer si farà accompagnare da Digital Astro, giovane e promettente astro nascente dell’urba italiano.

Non è un caso se la scelta di MOJOBEATZ sia caduta proprio su Digital Astro: il producer infatti stava proprio andando alla ricerca di “carne freca”, ovvero di diamanti grezzi che avrebbe fatto crescere e maturare con il tempo lavorando duramente in studio di registrazione.

Hennessy di MOJOBEATZ Significato del brano

HENNESSY, in uscita su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il 20 gennaio, è stato definito come “un brano ricco di sonorità che abbracciano il rap melodico su cui si misurano lo stile e la delivery di Digital Astro, impreziosito da un accentuato riff di chitarra”.

Il significato del titolo del pezzo è legato ovviamente al famosissimo cognac omonimo, diventato un vero status symbol nel mondo rap. Nel testo della canzone il liquore diventa protagonista visto che è in grado di annebbiare i pensieri del giovane rapper e lo aiuta a dimenticare una delusione subita.

A dirigere il videoclip (in uscita lo stesso giorno) è Ivano Robustellini. Nella clip che accompagna il pezzo si noterà la passione che entrambi gli artisti hanno maturato per il mondo delle moto, che idealmente richiama anche l’immaginario USA della vita di città come Atlanta e Philadelphia (dove sono nati e cresciuti alcuni dei rapper più celebri al mondo).

Hennessy è stato definito come un esperimento. Con questo pezzo si apre per MOJOBEATZ una nuova fase di carriera, caratterizzata da novità e sperimentazione.

MOJOBEATZ hennessy testo e audio

Hennessy annebbia i miei pensieri

Persi come ci siamo persi

Pensi a quello che ci siam detti, ah

Una promessa è per sempre, non l’hai mantenuta

Sono in hotel, accappatoio e tuta

Versace boxer, verso spremuta

Cash prima di tutto perché la vita è una

Hennessy annebbia i miei pensieri

Persi come ci siamo persi

Pensiaa quello che ci siam detti, ah

Una promessa è per sempre, non l’hai mantenuta

Sono in hotel, accappatoio e tuta

Versace boxer, verso spremuta

Cash prima di tutto perché la vita è una

Questa merda è business

il mio studio è il mio ufficio

qualche segretaria pronta a fare quel che dico

Stai hateando sul mio nome, sei ridicolo

(Ancora che parli, me la rido)

Non dare per scontato il mio amore

Non giocare coi miei feels, col mio cuore

Non dare per scontato che io rimanga

Ho ancora flash di noi due nella stanza

E se ripenso a come stavo mesi fa, ah

Ne ho fatta di strada fino a qua

E se ripenso a come stavo mesi fa

Ne ho fatta di strada fino a qua

Hennessy annebbia i miei pensieri

Persi come ci siamo persi

Pensi a quello che ci siam detti, ah

Una promessa è per sempre, non l’hai mantenuta

Sono in hotel, accappatoio e tuta

Versace boxer, verso spremuta

Cash prima di tutto perché la vita è una

Forse tutto é cambiato ma mio fratello è lo stesso

Lo spero, sto parlando all’universo, ah

Sperando che dia un senso a

Al dolore che ho sofferto

Un’altra chiacchiera inutile con una tipa inutile

Che vuole farsi me perché adesso alto l’utile

Stai cercando me in un altro, ricordalo

Menti a te stessa un altro po’

Il mio modo di fare é impulsivo

Mi fa dire cose quando dovrei stare zitto

E sono orgoglioso, eh

(Sto zitto poi ora dovrei chiarire le cose)

Hennessy annebbia i miei pensieri

Persi come ci siamo persi

Pensi a quello che ci siam detti, ah

Una promessa è per sempre, non l’hai mantenuta

Sono in hotel, accappatoio e tuta

Versace boxer, verso spremuta

Cash prima di tutto perché la vita è una