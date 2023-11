Mogol: “I Maneskin? Non li ascolto… E Sanremo? Non mi chiamano, ma non dipende da me”

In occasione dell’annuncio del primo co-conduttore di Sanremo 2024, che sarà Marco Mengoni (ne abbiamo parlato qui), mowmag.com ha intervistato Mogol, che secondo la SIAE ha venduto più di 523 milioni di dischi in tutto mondo, posizionandosi sul gradino più basso del podio dopo i Beatles ed Elvis Presley.

Mogol: i Maneskin? Non li ascolto

Mogol ascolta i Maneskin? No, ma in verità non ascolta musica in generale.

“Io non ascolto la musica di oggi. Non ne ho occasione. Accendo la radio qualche volta in macchina, ma molto di radio. Sento delle canzoni, ma magari non le conosco neanche. Non ho una grande attenzione per la musica”, ha dichiarato il paroliere.

Poi, ha precisato: “Non ascolto musica nel senso che lavoro, faccio delle canzoni e ascolto quelle che scrivo io. Gli altri non mi interessano. Ho altre passioni, come vedere le partite. Tifo sia per la Lazio che per il Milano, perché sono di Milano. Per quanto riguarda la Lazio, invece, le sono grato perché quando vince i calciatori cantano tutti insieme ‘I Giardini di Marzo'”.

Sempre sui Maneskin ha infine aggiunto: “Se meritano i premi che stanno ricevendo? Beh, se li vincono certo. Io non è che sia così pratico, ma intanto dobbiamo essere felici del fatto che siano artisti italiani. E se si impongono anche all’estero è prima di tutto una bella notizia. Poi, è chiaro che se qualcuno li premia avrà delle ragioni valide per farlo”.