Modà: svelata la data di uscita e la tracklist di Buona Fortuna – Parte Seconda

L’attesa è (quasi) giunta al termine. Abbiamo finalmente una data e una tracklist per Buona Fortuna – Seconda Parte, il tanto atteso nuovo progetto discografico dei Modà che uscirà nei negozi e in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 22 aprile.

Buona Fortuna – Seconda Parte sarà per l’appunto la seconda parte di un progetto al quale la band di Kekko Silvestre ha dato ufficialmente il via lo scorso novembre con la pubblicazione del primo capitolo di Buona Fortuna.

Anche in questo “secondo atto” i Modà hanno inserito 6 canzoni inedite. Nell’EP sarà anche incluso il pezzo In tutto l’universo, il brano pubblicato lo scorso 14 febbraio accompagnato da un video che racconta la storia d’amore tra il leader della band Kekko Silvestre e sua moglie (i due stanno insieme da ben 20 anni).

Buona Fortuna – Parte Seconda è disponibile da oggi, 6 aprile per il presave su Spotify e il preadd su Apple Music e oltre alla versione CD sarà inoltre disponibile in esclusiva per Amazon un box con CD e maglietta del Tour (Cliccate qui per tutte le info).

Le canzoni contenute nell’EP dei Modà, vi ricordiamo, saranno presentate per la prima volta dalla band composta da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) in occasione di uno speciale tour nei palazzetti in partenza il prossimo 2 maggio dal Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano. Qui sotto trovate il calendario della tournée aggiornato.

Date Tour 2022 Modà

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano SOLD OUT

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona SOLD OUT

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania SOLD OUT

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania SOLD OUT

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari SOLD OUT

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)