Mobrici abbraccia le anime distanti e inquiete con il singolo “Luci del Colosseo”

Mobrici pubblica il singolo Luci del Colosseo, disponibile negli store digitali dal 25 novembre 2022. Con questo nuovo brano (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), l’artista racconta una storia d’amore a distanza sulla tratta Milano – Roma.

In tanti, almeno una volta nella vita, si sono trovati a vivere una storia a distanza. L’amore non chiede la geolocalizzazione prima di bussare: arriva e basta. Così, senza rendersi conto, ci si trova su un treno o su un aereo per inseguirlo. Che sia breve o lunga, la distanza porta con sé sempre quell’incolmabile senso di mancanza. Il non poter condividere attimi di vita con la persona amata, a lungo andare, pesa; e mette di fronte al dubbio di mollare tutto e andare avanti ognuno per la propria strada.

“Luci del Colosseo vive in un romanticismo assoluto: una storia a distanza, una storia mai concretizzata nella sua quotidianità”, racconta Mobrici. “Quando succede così, l’immaginazione supera la verità con l’elevato rischio di idealizzare quello che potrebbe essere ma non è. Un treno, un tramonto su una città che non è la tua, un desiderio, un monumento illuminato, una mancanza. Musicalmente, la fusione tra un suono synth ‘80 e un’orchestrazione all’italiana, ha dato al pezzo un grande, grande romanticismo, che rispecchia fedelmente la sensazione particolare, contrastante, che parte dalla passione fino ad arrivare al sentimento”.

Dopo il suo primo album da solista Anche le scimmie cadono dagli alberi, uscito un anno fa, l’artista ha portato live in giro per l’Italia la sua musica. Adesso, torna con Luci del Colosseo che conferma la sua natura di multiforme cantautore in bilico tra canzone d’autore e pop.

Mobrici, testo di luci del colosseo

Ce l’hai sessanta euro da buttare

Per venirmi a trovare?

Ci separano tre nuvole in cielo

Ci separano la bibbia e il Colosseo

E quando poi ritornerai

Di certo sola non sarai

Senz’altro ti accontenterai

E non sarebbe male

Credere che vuoi pensarci e capire dove si va

Perché mi manchi tanto, tanto, ti ho voluto bene

Tanto, tanto, tanto, siamo stati bene

Ora, eh, ti giuro non so, oh

Guarda come va veloce il treno, taglia le città

Ho deciso, prеndo quattro cose e vengo là

Io non pеnsavo di vederti di nuovo

Ma sentivo il bisogno di cambiare davvero

E invece tu, uh-uh-uh

Pensavi ad altro e non vuoi più, uh-uh-uh

Vedermi stare un po’ male, che male, che male

Era così facile, facile, facile, facile, facile

Perché mi manchi tanto, tanto, ti ho voluto bene

Tanto, tanto, tanto, siamo stati bene

Ora, eh, ti giuro non so, oh

Perché mi manchi tanto, tanto, ti ho voluto bene

Tanto, tanto, tanto, siamo stati bene

Ora, eh, ti giuro non so, oh

Eh

Perché mi manchi tanto, tanto, ti ho voluto bene

Tanto, tanto, tanto, siamo stati bene

Ora, eh, ti giuro non so, oh

Perché mi manchi tanto, tanto, ti ho voluto bene

Tanto, tanto, tanto, siamo stati bene

Ora, eh, ti giuro non so, oh

Eh