Mina torna con “Buttalo Via”, brano scritto e composto da Francesco Gabbani

Mina, Buttalo Via: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da oggi, venerdì 1° novembre, Buttalo Via è il nuovo singolo di Mina, la cui uscita è stata accompagnata da un videoclip che custodisce una straordinaria performance del ballerino Tommaso Stanzani.

Scritto e composto da Francesco Gabbani, il brano anticipa il nuovo e attesissimo album di inediti della cantante, che vedrà la luce il prossimo 22 novembre.

Nell’attesa, Mina – che rappresenta un modello di interprete per i musicisti e un modello di coraggio e libertà per i ragazzi della generazione Z – continua a giocare con i generi e gli stili musicali, ricordandoci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità.

MINA, “BUTTALO VIA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

In questo brano Mina canta di un’esistenza instabile, senza certezze, in cui è difficile lasciar andare le abitudini e le cose a cui si è legati, nonostante la consapevolezza che non siano più adatte alla propria vita.

Una vita che la cantante paragona all’atto di dondolarsi su un’altalena, tra alti e bassi, ma sempre con la speranza che il domani abbia un “sapore” migliore dell’oggi.

MINA, “BUTTALO VIA”: TESTO DEL BRANO

Adesso che

Adesso che è impossibile

Che scivolino tutte via

Le abitudini

Che tracciano una scia

Sul tuo vivere instabile

Che punti fermi non ha

Sopra un’altalena

Che ora mena

E poi ti bacerà

È inutile intuire già

Il cambio di andamento

Se la parte buona è credere

Sia migliore il sapore

Di quello che ancora non c’è

Ti basta un soffio di vita

Chiuso in mano

Pronto da gettare lontano

Per sempre

Ovunque tu sia

Stringilo ancora

E curalo per ora

Fino a quando senti

Che è giunto il momento di buttarlo via

Buttalo via

Via, via, lontano

Via, via, via, via, via…

Sopra un’altalena

Che ora mena

E poi ti bacerà

È inutile intuire già

Il cambio di andamento

Se la parte buona è credere

Sia migliore il sapore

Di quello che ancora non c’è

Ti basta un soffio di vita

Chiuso in mano

Pronto da gettare lontano

Per sempre

Ovunque tu sia

Stringilo ancora

E curalo per ora

Fino a quando senti

Che è giunto il momento di buttarlo via

Buttalo via

Via, via, lontano

Via, via, via

Fino a quando senti

Che è giunto il momento di buttarlo via

Buttalo via

Via, via, lontano

Via, via, via