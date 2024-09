Mina firma con Pirames International l’accordo di esclusiva per i diritti del suo repertorio

Mina Anna Maria Mazzini, una delle icone della musica italiana, ha deciso di firmare con Pirames International l’accordo di esclusiva per il Mondo (Italia esclusa) per la raccolta dei diritti connessi relativi al suo intero repertorio, realizzato nel corso della sua lunga carriera artistica.

Circa 2000 registrazioni audio e migliaia di video raccolti da broadcast, radio, web, cable e DPS, partendo da quelle fissate su fonogrammi e videogrammi, e contenenti successi inimitabili come “Se Telefonando“, “Tintarella di luna“, “Parole Parole“, “Il cielo in una stanza“, “Volami nel cuore“, “Questione di Feeling“, “Acqua e sale“, “Insieme“, “Amor mio“, “Io e te da soli“, “Oggi sono io” ecc. che hanno reso l’artista un idolo in tutto il mondo, di generazione in generazione.

“La sottoscrizione di questo accordo diretto con Mina, oltre che essere il massimo privilegio a cui personalmente avrei potuto aspirare, rappresenta anche un momento nodale e di passaggio per Pirames, dove per la prima volta le nostre competenze tecniche/informatiche vengono utilizzate per rappresentare un’Artista del calibro di Mina al fine di intercettare al meglio il data flow relativo alle utilizzazioni delle sue interpretazioni” afferma Federico Montesanto, fondatore della società.

Pirames International ha l’obiettivo di semplificare ai proprietari la gestione dei contenuti musicali, garantendone la sicurezza in ambiente digitale, con totale trasparenza e in un contesto tecnico e informatico certificato.

La società distribuisce e tutela una fetta importante del patrimonio artistico musicale del nostro Paese e non solo, ed è l’unico aggregatore digitale italiano; ha costruito una rete di distribuzione formata da oltre 200 piattaforme e negozi digitali e collabora con 500 etichette discografiche e migliaia di YouTube creators.

Questo accordo siglato con Mina segna un importante traguardo per Pirames International, che conferma il successo degli obiettivi della società.

