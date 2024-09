A Milano spunta un cartellone con un logo conosciuto… nuova uscita discografica per i Pinguini Tattici Nucleari?

È un normalissimo lunedì pomeriggio di settembre, ma per le strade di Milano spunta un cartellone misterioso. Quest’ultimo cita una semplice frase ma d’impatto: «Romantico, ma muori» con il teschio al posto della O al termine di “romantico” e un cuore al posto della medesima vocale all’interno di “muori”. Si intravede un logo… di chi potrebbe essere?

Potrebbe essere un cartellone qualsiasi, ma c’è un dettaglio che, seppur piccolo e non in primo piano, non passa completamente inosservato. Sul retro della giacchietta del writer, come detto prima, si intravede il logo di una nota band. Facendo uno zoom, si riconosce subito a chi appartiene: è il logo dei Pinguini Tattici Nucleari!

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, IL CARTELLONE PREANNUNCIA UNA NUOVA USCITA DISCOGRAFICA?

Un video del cartellone è stato pubblicato inizialmente dal noto street artist torinese Greg Goya sulle proprie Instagram Story insieme ad una probabile data d’uscita per il mese di settembre, «??/09/2024», e la frase «Greg Goya collab with ???».

In poche parole, lo street artist ci fa intuire che ci sarà una collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari in vista di una loro prossima uscita discografica che non dovrebbe essere troppo lontana. Infatti, è stato lo stesso frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Riccardo Zanotti, a confermare questa ipotesi.

Nei giorni scorsi, rispondendo a delle domande su Instagram, Zanotti ha rivelato ai propri fan che il prossimo singolo sarebbe arrivato dopo l’estate, il tutto accompagnato poi da un’emoji della volpe alquanto misteriosa.

Il nuovo singolo farà sicuramente parte di Hello World, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari in arrivo nel 2025 (non si hanno ancora delle date ufficiali) insieme ad un lungo ed intenso tour negli stadi.

Tutte le info sul tour del 2025 sono disponibili sul sito di Magellano Concerti. È possibile acquistare i biglietti online su Ticketone e su tutti i siti di vendita autorizzati.

