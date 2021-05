Miglio si racconta nel viaggio interiore di “Autostrade”

Il 30 aprile è il giorno dell'uscita in radio di Uno, il nuovo singolo di Ermal Meta. Per il lancio si è pensato a un evento... olografico!.

Per l'Italia le città scelte, per il momento, sono Milano, Napoli e Roma.

La Pavone, come già fatto sui social, non ha risparmiato una dura critica ai chi si ricorda degli artisti troppo tardi .

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Gli Extraliscio, dopo un Festival di Sanremo vissuto da protagonisti, sono pronti per un nuovo importante traguardo. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

di Massimiliano Longo

Milva... se ne va l'ultima delle dive che incontrai in un giorno di primavera

Come ormai avrete già appreso oggi Milva ci ha lasciati. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo mese di luglio. Una notizia che personalmente mi ha trovato sconvolto, stupefatto e ha fatto calare su di me un velo enorme di tristezza. Non ero preparato ad una notizia del genere. Forse qualcuno dirà che non si è mai preparati....