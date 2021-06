Michele Bravi da luglio in tour piano e voce per presentare “La geografia del buio” e le sue stanze

Michele Bravi live 2021. Ormai ci siamo… a quasi due anni dai live che hanno segnato il ritorno di Michele su un palco e, al tempo stesso, hanno anticipato quello che sarebbe stato il sound del nuovo album, La Geografia del buio (qui la nostra recensione) l’artista è pronto tornare dal vivo piano e voce.

Un sogno che finalmente si concretizza per Bravi che ha sempre dichiarato che questo disco nasce anche, sopratutto, per essere raccontato su un palco, dal vivo.

Nel frattempo alla tracklist del disco, uscito lo scorso mese di gennaio, si è aggiunto un nuovo brano per l’estate… Falene in duetto con Sophie and the Giants, una scintilla di luce, una nuova stanza inedita tra tutte quelle di cui abbiamo aperto le porte ascoltando l’ultimo album di Michele Bravi.

E per parlare di questa nuova uscita, ma non solo, oggi alle 18:30 il nostro direttore, Massimiliano Longo, sarà in diretta Instagram con l’artista sulla nostra pagina Instagram (qui).

Ma torniamo a parlare del nuovo tour…

MICHELE BRAVI LIVE 2021

Sono sei ad oggi gli appuntamenti già confermati a partire dal 23 luglio, con un live all’alba, per arrivare al 14 settembre. Ecco le date:

Venerdì 23 luglio 2021 || Villanova di Ostuni (BR) @ Porto Vecchio concerto all’alba

Lunedì 2 agosto 2021 || San Romano in Garfagnana @ Fortezza delle Verrucole

Domenica 8 agosto 2021 || Teramo @ TERAMO NATURA INDOMITA

Giovedì 12 agosto 2021 || Jesolo (VE) @ SUONICA FESTIVAL

Venerdì 13 agosto 2021 || Majano (UD) @Area Concerti del Festival di Majano

Martedì 14 settembre 2021 || Catania @ Villa Bellini

Per acquistare i biglietti potete cliccare sul link qui in basso. Per il concerto di Villanova di Ostuni (BR) a Porto Vecchio i dettagli della messa in vendita dei biglietti verranno comunicati nei prossimi giorni.

Michele Bravi sarà poi in tour anche in autunno con La Geografia del Buio Tour. Queste le prime date confermate:

9 novembre Campus Music Industry – Parma

14 novembre Fabrique – Milano

18 novembre Teatro della Concordia – Venaria Reale

21 novembre Hall – Padova

24 novembre Viper Theatre – Firenze

27 novembre Locomotiv Club – Bologna

4 dicembre Teatro Centrale – Roma (sold out)

5 dicembre Teatro Centrale – Roma

7 dicembre Duel Beat – Pozzuoli

11 dicembre – Modugno

Qui a seguire i dettagli delle date estive:

Venerdì 23 luglio 2021

Villanova di Ostuni (BR) @ Porto Vecchio concerto all’alba

Orario a partire dalle 4:30

Prezzo biglietto € 18,00 + diritti di prevendita

Lunedì 2 agosto 2021

San Romano in Garfagnana (LU) @ Fortezza delle Verrucole

Orario 21:00

Prezzo biglietto € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Domenica 8 agosto 2021

Teramo @ TERAMO NATURA INDOMITA

Orario 21.30

Prezzo biglietto € 3,00 + diritti di prevendita

Giovedì 12 agosto 2021

Jesolo (VE) @ SUONICA FESTIVAL

Orario 21:00

Prezzo biglietto Prima Poltrona – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Seconda Poltrona – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Venerdì 13 agosto 2021

Majano (UD) @ Area Concerti del Festival di Majano

Orario 21:00

Prezzo biglietto Prima Poltrona – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Seconda Poltrona – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Martedì 14 settembre 2021

Catania @ Villa Bellini

Orario 21:00

Prezzo biglietto € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita