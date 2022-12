Mezzosangue: Sete è il racconto di una società liquida e sfuggente

Mezzosangue testo e audio di Sete, il nuovo singolo estratto dal disco omonimo.

Uscirà il prossimo 16 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy il nuovo progetto discografico di una delle voci più riconoscibili del rap italiano, e diciamo “voci” non a caso visto che di lui ad oggi conosciamo soltanto la sua maschera, e non il suo volto. Stiamo parlando di MezzoSangue, il rapper che sta per tornare in tutte le piattaforme di streaming, negli online store e nei pochi negozi di dischi rimasti con Sete.

Ad anticipare il progetto c’è stata nelle scorse ore la pubblicazione di un cortometraggio vero e proprio che accompagna il singolo omonimo all’album, diretto dall’artista stesso e da Valerio Desirò.

Qui sotto copertina e tracklist di Sete.

01 – SETE (la Sete) 02 – Ipercalisse (La Sete di Vendetta) 03 – Sono Un Disastro (La Sete d’Ego) 04 – Misfits (La Sete di Certezze) 05 – Flusso d’incoscienza (La Sete di Sostanza) 06 – Diamanti (La Sete di Morte) 07 – Visioni (La Sete di Verità) 08 – Amore o Paura (La Scelta) 09 – Corri (La Sete di Paura) 10 – Occhi (La Sete di Amore) 11 – La Nave di Teseo (La Sete di Identità) 12 – Dopo l’Aurora (La Sete di Vita) 13 – FEDE (La Fede) 14 – Diofisismo (Verità pt.3)

Mezzasangue Sete testo, audio e video

Più tutto è liquido più sento forte la sete

Quella che è lei che mi beve.

Fuori l’inferno il deserto sai già sembra l’Eden,

La mia non è “la via breve”.

Più in me il bisogno è di averne il possesso più nulla più poi m’appartiene.

Più aumenta il peso di questa mia tuta più dentro ‘sto nulla lei vola più lieve.

La realtà è scelta, l’attimo è gesto,

Tempo di una “R” fra pReso e peRso,

Metto a posto il cuore fuori da me stesso,

Non è un posto al sole ma è lo spazio aperto.

Ed io lo so che:

Più che amore vorrei amare,

Più che solo ciò che non so dare,

Vorrei respirare forte questa fede,

Senza mai annegare nella sete.

Più tutto è liquido più sento forte la sete

Quella che è lei che ti beve!

La Sete, la Fede