“Merry Dave Christmas”: fuori il primo album natalizio del pianista Davide Locatelli

Disponibile da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali “Merry Dave Christmas“, il primo album natalizio del pianista di fama internazionale Davide Locatelli, per Warner Music Italy.

L’artista torna a tre anni dal suo ultimo disco con un progetto completamente diverso e innovativo rispetto ai precedenti, contenente dieci brani natalizi tra i più famosi ed iconici, reinterpretati in chiave jazz dal “pianista rock” con il suo stile inconfondibile.

Il disco è il quinto dell’artista e vede tutti gli arrangiamenti strumentali dei pezzi realizzati da egli stesso, con la collaborazione dei produttori Ricky Marano, Marco Palladino, Belzebass, Fabio Campedelli e Matteo Corradi.

Davide Locatelli è un artista eclettico, originale e fuori dagli schemi, che si è posto l’obiettivo di far avvicinare un pubblico sempre più giovane alla musica strumentale, permettendogli di conoscerla meglio e dimostrando che non per forza è un qualcosa di vecchio e dimenticato.

Nonostante la sua giovane età il pianista ha già incantato con le sue performance le platee di tutto il Mondo e detiene anche due Guinness World Record.

davide locatelli – merry dave christmas: la tracklist

Di seguito la tracklist del disco:

Oh Happy Days Santa Claus Is Coming To Town White Christmas A Natale Puoi Feliz Navidad Silent Night Jingle Bells All I Want For Christmas Rockin’ Around The Christmas Tree Last Christmas

Clicca qui per preordinare “Merry dave Christmas“, il nuovo album di Davide Locatelli, fuori dal 29 novembre.