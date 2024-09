Memento ci descrive la dolcezza dell’amore non dichiarato nel nuovo singolo “AH ) AH )”

Si intitola AH ) AH ) (Asian Fake / Sony Music Italy) il nuovo singolo di Memento, giovane promessa di Asian Fake, uscito lo scorso venerdì 6 settembre.

Si tratta del terzo singolo – dopo HEY! ))) e ))) CORRO FORTE – estratto dal suo nuovo album in studio ) ) ) echo ( ( ( in uscita il prossimo venerdì 20 settembre, sempre per Asian Fake.

MEMENTO, “AH ) AH )”

Scritto e prodotto dallo stesso Memento insieme a Tommaso Colliva, AH ) AH ) racconta un amore fatto di soli sguardi sfuggenti in metropolitana e la dolce incertezza del medesimo sentimento non dichiarato.

Tratto distintivo di Memento, anche AH ) AH ) presenta un testo molto creativo e sonorità uniche e riconoscibili che vanno dal indie pop a momenti psichedelici e più rock, sempre mantenendo il suo stile tendente alla musica tipicamente lo-fi. Così facendo, il giovane cantautore cattura molto bene l’essenza delle emozioni inespresse e i sogni ad occhi aperti.

Come descritto prima, AH ) AH ) è stato anticipato da due singoli che navigano sulla stessa onda tematica e stilistica di quest’ultimo e che faranno parte del prossimo progetto discografico in uscita.

Quest’estate Memento ha partecipato al MI AMI Festival sabato 25 maggio dove ha suonato in anteprima per tutte le persone presenti alcuni brani contenuti in ) ) ) echo ( ( ( e poi successivamente al Parco Appio di Roma lo scorso 4 luglio.