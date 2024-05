Svelata la line-up del MI AMI Festival 2024, che spegne 18 candeline

Quest’anno il MI AMI Festival spegne 18 candeline e per festeggiare ha scelto di aggiungere al consueto programma di tre giorni (24, 25 e 26 maggio) una speciale e indimenticabile serata di apertura, che si terrà il 23 maggio 2024 al Carroponte di Sesto San Giovanni e che vedrà per la prima volta sul palco del MI AMI la band che ne ha ispirato il nome, ovvero i CCCP – Fedeli alla Linea.

“Quest’anno più che mai abbiamo guardato alla scena musicale come gli agricoltori guardano al clima. Al senso di spaesamento per alcuni cambiamenti complessi da gestire, associamo lo stupore di vedere in ogni caso crescere qualcosa di nuovo, l’orgoglio di essere parte della creazione di quel cibo per l’anima che, da diciotto edizioni, è il motivo per cui siamo coinvolti al 100% in questa missione”, ha dichiarato Carlo Pastore, direttore artistico del MI AMI Festival insieme a Stefano Bottura.

Quest’ultimo ha poi aggiunto: “In questo tempo storico sempre più polarizzato sul ‘testa o croce’, MI AMI è la terza faccia della medaglia: vuole far danzare gli opposti per creare nuovi significati, impensabili fino a prima, come nuove strade che si aprono. Come dire: non siamo né mainstream né underground, siamo qualcosa lì in mezzo, siamo quella terza via che sembra quasi un’equazione impossibile.

“Non dimentichiamoci poi che il MI AMI è soprattutto un rito di passaggio, un rituale per le giovani e i giovani occidentali moderni. Abbiamo voluto, in maniera poco consueta, stressare l’idea che un festival sia esso stesso un organismo, un essere umano, e come gli umani viventi veda nel compimento del diciottesimo anno un rito di passaggio. Per il festival e per tutte le ragazze e i ragazzi che vi partecipano. Una volta che hai vissuto il MI AMI sarai una o un Miamer per sempre”.

MI AMI FESTIVAL 2024: LA LiNE-UP

Organizzato da Better Days, il MI AMI Festival 2024 ruoterà intorno al claim “Le tre facce della medaglia” e si terrà il 24, 25 e 26 maggio all’Idroscalo di Milano, presso il Circolo Magnolia.

Nel solco delle ultime edizioni, la line-up della domenica del MI AMI sarà arricchita dalla presenza di alcune band internazionali, tra le quali possiamo annoverare i Phoenix (formazione francese di assoluta rilevanza globale), le Cumgirl8 (formazione femminile di culto della scena post-punk newyorkese), gli Erlend Øye e la Comitiva e il trio inglese Bar Italia.

Di seguito riportiamo la line-up completa dell’edizione 2024 del MI AMI Festival:

Phoenix

Cumgirl8

Erlend Øye e la Comitiva

Bar Italia

Colapesce Dimartino

Tropico

Venerus

Marco Castello

Lucio Corsi

Daniela Pes

Ministri

Willie Peyote

Selton

Ditonellapiaga

Ele A

Diss Gacha

Centomilacarie

Alda

Tony Boy

Bello Figo

okgiorgio

Auroro Borealo

Tre Allegri Ragazzi Morti

Sxrrxwland

Coca Puma

Thru Collected

Ceri Wax

Tamango

Chiello

Ex-Otago

Laila Al Habash

Vale LP

Angelica

Pufuleti

Irbis

Giallorenzo

Giovanni Ti Amo

Lamante

memento

Santamarea

Tropea

Whitemary

Tony Scorpioni

Anna Castiglia

Mago Del Gelato

Marta Del Grandi

Ma non è tutto! Va infatti segnalata anche la presenza di un palco interamente dedicato alla musica elettronica e al clubbing, la Spider Arena, con una speciale line-up che vedrà alternarsi diversi artisti: il venerdì 24 il collettivo napoletano Thru Collected, il sabato 25 il producer Ceri Wax e la domenica 26 una calda selezione tutta concentrata sulla disco, sul funk e sul mediterraneo.

AL MI AMI FESTIVAL 2024 TANTA MUSICA E…

Ad aggiungersi all’offerta di questa tre giorni anche l’ampia area food con più di dieci truck che soddisferanno ogni desiderio.

Una novità assoluta? L’area Chill & Fun con i tarocchi di 21 Sid Coffee, il Memendicante di Cyaomamma, i consigli sentimentali di Giovanni Ti Amo, le selecta di Est Radio dalla Rebellious Lounge di Dr. Martens, le personalizzazioni esclusive dei capi Champion, la skate pipe di Jack Daniel’s, la mostra ‘MI AMI festival è CULTOTOTALE‘ di Tommaso Biagetti, la campagna di Will Media e The Good Lobby per chiedere il voto fuorisede anche in Italia, reading a sorpresa e… sdraio comodissime.

I biglietti singoli sono disponibili al seguente link. Gli abbonamenti, invece, sono già sold-out.