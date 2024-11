Mediterraneo, “Donne e Motori”, il nuovo album che celebra la nostalgia per la vita autentica e rurale

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo album di Mediterraneo, “Donne e Motori“, per Zefiro con Island Records/Universal Music Italia.

Il nuovo disco è stato anticipato dai singoli “Italia“, “Marenero” e “Ancora“, e sono inoltre disponibili solo su YouTube le versioni Live Session dei brani “Che c’aggia fa“, “Donna” e “Te l’ho detto“, girati in riva al mare di Lerici.

In questo progetto il cantautore racconta la nostalgia per la vita autentica e rurale, tutto il contrario della frenesia a cui ci hanno abituato il mondo e le città odierne, e celebra l’Italia artigianale, tra suoni analogici e gesti genuini.

L’album vede una grande ricerca musicale da parte di Mediterraneo, che spazia tra indie rock, jazz, funk e sonorità tradizionali italiane, e porta la firma di Michelangelo, che ha co-prodotto il disco e collaborato anche alla scrittura di alcuni brani.

Il tema centrale ruota attorno a un ragazzo nato negli anni ’90, esplorando la sua vita e le sue emozioni, raccontando l’Italia prima dell’era digitale, quando ci si guardava negli occhi per innamorarsi e bastava un viaggio in sella a una Vespa cercando il tramonto sul mare per essere felici.

“È questo il mondo che cerco di dipingere nelle mie canzoni: un mondo a misura d’uomo, musica tutta suonata e con passione, vestiti dei nostri nonni e genitori disegnati per la vita di tutti i giorni, resistenti, fatti a mano di materiali veri, i miei testi parlano di pensieri spontanei, luoghi reali e relazioni vissute faccia a faccia, con tutti i pro ed i contro che ciò comporta” racconta il cantautore.

mediterraneo – donne e motori: la tracklist

Di seguito la tracklist completa del disco di Mediterraneo, “Donne e Motori“: