Max Gazzè torna con una ballad intima e coinvolgente: “Sarà Papà”

Max Gazzè, “Sarà Papà“: significato del testo del nuovo singolo

Presentato per la prima volta dal vivo durante il suo ultimo tour, “Amor Fabulas – Preludio“, “Sarà Papà” (Epic Records / Sony Music) è il nuovo singolo di Max Gazzè: una ballad intima e coinvolgente, delicata e tenue, che vede un testo tanto personale quanto carico di affetto appoggiarsi su una composizione dolce e intensa al tempo stesso.

MAX GAZZè, “SARà PAPà”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Sarà Papà” è una dedica che i fratelli Gazzè hanno voluto fare a loro padre, ma è anche una riflessione profonda sul rapporto tra genitori e figli in età adulta.

Nello specifico, il cantautore si chiede come cambia questo rapporto quando un padre si trova costretto a cedere agli effetti del tempo. Ed ecco che il figlio nota tutti quei tratti che prima “forse non capiva“, apprezzando fino in fondo ogni momento trascorso insieme e arrivando ad una poetica osservazione sul senso di appartenenza e di protezione verso il proprio genitore.

MAX GAZZè, “SARà PAPà”: TESTO DEL BRANO

Chiudono il giorno due onde di tuono

Come un chiasso che dura

E ora è lì sul divano che si prende paura

Lui che, a parlare, la mia mano accarezza

E chiede piano cosa deve alle ossa

Se gli fan così male

Hai la testa presa a mascherare questa tua realtà

E sarà stata, scusa, un’altra volta colpa mia

Perché non c’ero

Sarà che vorrei essere, papà

Ogni molecola di te

Ogni tuo respiro

Le lacrime che non capivo

Sarà, papà

Lui da seduto fa un silenzio di schiena

E dai lampi oltre il vetro

È normale che trema

Poi scolora di tosse

Si rovescia la gola

Come fosse già stufo del fiato, cos’è stato

Hai la testa presa a mascherare questa tua realtà

E sarà stata, scusa, un’altra volta colpa mia

Perché non c’ero

Sarà che vorrei essere, papà

Ogni molecola di te

Ogni tuo respiro

Le lacrime che non capivo

Sarà, papà

Poi si addormenta

E quella tigna del viso gli diventa

Qualcosa che assomiglia a un sorriso

Sarà che vorrei essere, papà

Ogni molecola di te

Ogni tuo respiro

Le lacrime che non capivo

Sarà, papà

Max Gazzè, Amor Fabulas – Interludio: le date del tour (OTRLive)

Dopo il “Preludio“, Max Gazzè sta per tornare live con il secondo capitolo della tournée, “Amor Fabulas – Interludio“, durante il quale condividerà suo pubblico alcuni brani ancora inediti, che andranno ad aggiungersi alla tracklist del suo prossimo progetto discografico.

Il cantautore cambierà poi pelle alle sue canzoni più celebri, offrendo esperienze live sempre uniche e memorabili e dando prova di una versatilità musicale che gli permette di sperimentare suoni nuovi e approcci sempre diversi, questa volta in un’atmosfera particolarmente coinvolgente, che lo vedrà condividere il palco con: Marco Molino al vibrafono, Manuel Petti alla fisarmonica, Max Dedo ai fiati e alle chitarre, Greta Zuccoli all’autoharp e alle voci e Sunhee You al pianoforte.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate: