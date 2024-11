Matteo Costanzo torna con “Come Un’Unica Voce”, un disco intenso e profondo, che racconta un rito simbolico

Fuori da venerdì 8 novembre su tutte le piattaforme digitali “Come un’unica voce“, il nuovo album di Matteo Costanzo, per T-Recs Music, distribuzione Artist First, con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per chi crea“.

Ad anticipare il disco i singoli “Puoi Sentirmi” e “Come Un’Unica Voce” – brano che da il titolo al progetto – usciti a settembre e ottobre scorsi.

In uscita lo stesso giorno del disco invece anche un nuovo singolo estratto, “Va tutto bene“, disponibile in rotazione radiofonica, e un documentario esclusivo che ripercorre i momenti principali della realizzazione del progetto.

“Questo album è il frutto di un lungo viaggio, intenso e profondo, che mi ha accompagnato per oltre due anni (o forse tre). È stato un processo creativo fatto di pura gioia e di sfide impegnative, momenti in cui ogni canzone ha preso vita in modo sincero, esplorando emozioni e riflessioni che non avevo mai condiviso prima.” spiega l’artista.

Il disco racconta di una comunità riunita attorno al fuoco, come se fosse un luogo simbolico, senza tempo, e ricorda le feste in piazza, dove si vive il momento godendosi la musica senza preoccupazioni. Ogni brano riflette diverse esperienze dell’umanità come l’immaginazione, il desiderio, l’odio verso ciò che distrugge e l’amore in tutte le sue forme.

Nei pezzi si mischiano elementi rock, elettronici e folk, rendendo unico ogni brano, e in conclusione al disco un momento catartico, come fosse la fine di un rito collettivo, in grado di connettere gli ascoltatori.

Di seguito la tracklist del nuovo disco di Matteo Costanzo:

Unisciti a ballare intorno al fuoco Come un’unica voce Origine Sexsexsex Antropocene Parlami Puoi sentirmi Nid Paura di vincere Va tutto bene Una nota d’ombra in una melodia Pacechimica

Clicca qui per preordinare “Come un’unica voce“, in uscita l’8 novembre.