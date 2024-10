Matteo Costanzo lancia “Come un’unica voce” in attesa dell’album

Il producer Matteo Costanzo pubblica il singolo Come un’unica voce, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 4 ottobre 2024.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo album, omonimo, dell’artista. Il progetto è realizzato con i finanziamenti previsti dal bando SIAE Per chi crea, che ha ottenuto grazie alla sua qualità e innovazione artistica.

Come un’unica voce mette in luce le spiccate doti da produttore di Matteo Costanzo, capace di fondere abilmente suoni e atmosfere. Nel suo passato, Matteo ha realizzato produzioni per Ultimo, Briga, Ron e Leo Gassmann. Con quest’ultimo, ha scritto il brano Vai bene così, vincitore di Sanremo Nuove proposte 2020.

In questo nuovo brano, Matteo Costanzo unisce influenze elettroniche ed elementi acustici. Crea così un sound evocativo, che trasporta l’ascoltatore in una dimensione quasi sospesa. La canzone mostra anche la sua abilità nel trasmettere emozioni profonde. Con Come un’unica voce, il producer esprime il proprio mondo interiore e ne rende partecipe il pubblico.

Nel presentare il suo nuovo singolo, Matteo Costanzo ha raccontato: “È un pezzo che rappresenta l’essenza di questo nuovo disco. Mi capita spesso di sentirmi in mezzo a una realtà fatta di problemi superficiali e obiettivi distorti. Solo quando mi lascio andare, improvvisando, per esempio quando ballo o quando suono, riesco a sentire davvero, anche se per pochi istanti, il flusso delle cose. In quei momenti smetto di guardare da fuori e divento parte di quello che sta succedendo”.