Martina Beltrami protagonista con la sua musica, e con Raoul Bova, dello spot di una marca di abbigliamento

La cantautrice Martina Beltrami torna a sorpresa con un brano, “Ti porto con me“, inserito nello spot della nuova campagna xxx che vede come protagonista Raoul Bova.

L’artista, tra i protagonisti dell’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi, quella vinta da Gaia Gozzi e caratterizzata anche dalla sfortuna della pandemia scoppiata proprio in concomitanza con l’inizio del serale, manca dal mercato discografico da marzo del 2022, anno in cui, dopo essere stata tra i finalisti di Sanremo Giovani, ha pubblicato l’album “Cara me“.

Il nuovo brano si intitola “Ti porto con me” e verrà pubblicato prossimamente sulle piattaforme digitali.

Come dicevamo in apertura la canzone scritta da Martina Beltrami è stata scelta come colonna dello spot della marca di abbigliamento MFGA che ha come regista Roberto Gasparro e come protagonista, con la presenza della stessa Martina, Raoul Bova.

Martina Beltrami ti porto con me testo del brano

l’aria di notte

poi mi ricordo è normale

come cadere e sanguinare

sanguinare

come cadere e sanguinare

ma se mi dici che ora vai

ti porterò con me

e ciò che mi racconterai lo porterò con me

e non ti posso regalare cose che non ho

e non ti posso mentire su quello che sono

però ti porto con me

ti porto con me

io ti porto

ci sono tante cose

che ancora non so fare

non imparo mai

sento il dolore che mi parla

e la testa non comanda

ma è normale per me

come cadere e camminare

camminare

come cadere e continuare a camminare

ma se mi dici che ora vai

ti porterò con me

e ciò che mi racconterai lo porterò con me

e non ti posso regalare cose che non ho