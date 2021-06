Ed Sheeran, scoppia il caso... il nuovo singolo assomiglia a "Luci Accese" di Martina Beltrami. Ecco il parere di alcuni esperti...

Martina Beltrami Ed Sheeran, la prima una promettente emergente della musica italiana, l’altro una star della musica internazionale. Avreste mai accostato i loro nomi? Forse no, eppure sta succedendo.

Nelle scorse ore è uscito il nuovo singolo dell’artista più premiato degli ultimi anni, Ed Sheeran. Il brano si chiama Bad habits e, dopo l’ascolto, il popolo del web è rimasto entusiasta di questo ritorno. Tra loro c’è anche chi ha invece evidenziato somiglianze con un’altra canzone, Luci accese di Martina Beltrami.

Per chi non la conoscesse Martina è una giovane artista emergente lanciata da Amici di Maria De Filippi, per la precisione l’edizione numero 19, quella vinta da Gaia.

In poche ora il video di Ed Sheeran ha raggiunto quasi tre milioni di visualizzazioni su YouTube, un numero molto vicino a quello degli streaming su Spotify del brano della Beltrami, pubblicato lo scorso anno (vedi qui).

Come dicevamo in apertura l’orecchio degli ascoltatori ha notato più di una somiglianza tra le due canzoni. E per farvi fare una prima idea pubblichiamo a seguire i due videoclip in modo che possiate farvi una vostra idea.

All Music Italia ha però tentato di andare più a fondo nella questione interpellando, e lasciandoli anonimi, diverse persone che con la musica ci lavorano tutti i giorni: autori e cantautori, produttori multiplatino e critici musicali.

Dopo i video troverete le loro considerazioni sulla questione plagio o somiglianza.

Ed Sheeran Bad Habits

Martina Beltrami Luci accese

MARTINA BELTRAMI Ed sheeran… è plagio?

Partiamo con autore e compositore molto noto in Italia, uno che ha lavorato con i big della musica italiana.

“La ‘somiglianza” sembra evidente… nell’inizio del brano stessa tonalità, stessi accordi, stesso arpeggio, stessa melodia della voce, stessa metrica della voce. Diciamo che, se è un caso gliela ha mandata il signore dal cielo? Non è la prima volta, è già successo con Photograph. La prima parte sembrerebbe un vero e proprio plagio. Ascoltando tutto posso dirti che i Chorus sono assolutamente diversi, lì hanno cambiato. Tutto sta nei regolamenti usati oggi. Una volta c’era Morricone che diceva che bastava l’ispirazione… Che ci siano delle parti in comune sostanziose mi sembrerebbe certo al 99%. Fino al Chorus anche il movimento, anche il movimento, fa un cambio, fa una terza sopra Ed Sheeran e lei fa una cosa simile… dopo no ma potrebbero esserci tutti i presupposti per la firma del brano. Rimango sbalordito di fronte al fatto che possa essere un caso. Ribadisco stessa tonalità, stesso BPM (magari lo ha rallentato o accellerato di un punto o due), stessa melodia. In conclusione ha cambiato qualche nota, ma l’intro e la strofa sono davvero troppo simili perché sia un caso”.

Abbiamo poi chiesto al nostro critico musicale che, ogni settimana, ascolta e valuta canzoni per noi. Questa l’opinione di Fabio Fiume…

“I due pezzi, almeno nella parte centrale del pezzo, sono assolutamente uguali. Hanno lo stesso tipo di arrangiamento e hanno sopratutto anche la tonalità, quella in cui canta Ed Sheeran, sembrerebbe la stessa di Martina. Per me sono assolutamente, se non uguali simili. Servirebbe sicuramente un giudizio ancor più tecnico di un perito per visualizzare se ci sono piccoli cambi che interrompono la sequenza esatta delle note che servono poi per dichiarare un plagio. E pur se non fosse plagio il pezzo sembrerebbe assolutamente ispirato a Luci accese“

E su questo punto, la sequenza delle note che determinano realmente un plagio, un artista che di lavoro scrive e arrangia canzoni tutti i giorni ci dice la sua andando a specificare elementi importanti:

“C’è sicuramente anche una parte di melodia simile ma per considerarlo plagio ci dovrebbe essere una consequenzialità di note nella progressione melodica sostanziosa che, a mio avviso, in questo non c’è Che si assomigliano tanto ci sta, che lui in uno dei suoi viaggi in Italia l’abbia sentita non si può escludere, ma tecnicamente non dovrebbe essere un plagio a mio avviso.“

Insomma che ci siano evidenti somiglianze nei brani di Ed Sheeran e Martina Beltrami è chiaro, che si possa considerare plagio no. E questo potrà stabilirlo nel caso solo una perizia effettuata da chi di dovere.