Marracash annuncia il Marrageddon Festival: a settembre il primo grande festival rap in Italia. Tutti i dettagli sugli eventi e sui biglietti.

Marracash annuncia il Marrageddon.

Nel giorno dell’uscita di Noi, Loro, Gli Altri deluxe (leggi qui) con il nuovo singolo Importante e brani live registrati durante il Persone Tour 2022, Marracash annuncia a sopresa un inedito live che arriverà a settembre.

Marrageddon sarà il primo grande festival di un rapper in Italia.

Due grandi show firmati Marracash a Milano (23 settembre) e a Napoli (30 settembre).

Uno spettacolo senza precedenti in Italia per coronare un anno, il 2022, ricco di successi per Marra. Si partirà da Milano, dove il rapper è nato e vive, nella location dell’Ippodromo Snai per poi approdare a Napoli, altro simbolo del rap italiano.

Queste le due date del Marrageddon Festival, prodotto e organizzato da Friends and Partners:

MARRACASH – MARRAGEDDON FESTIVAL

23 settembre – Milano – Ippodromo SNAI La Maura

30 settembre – Napoli – Ippodromo di Agnano

E, come in tutti i festival del mondo, non mancheranno ospiti a sorpresa.

Marracash curerà anche la direzione artistica dei due eventi.

I biglietti saranno disponibili dalle 18 di oggi 9 dicembre. Sarà possibile acquistare il ticket per il singolo evento o il pass che darà accesso a entrambi.

Maggiori dettagli sugli spostamenti dedicati arriveranno entro il 30 gennaio.

Foto di copertina: Andrea Bianchera

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI