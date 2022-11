Marracash: l’inedito “Importante” anticipa l’uscita di “Noi, loro, gli altri Deluxe”

Marracash Importante significato del brano inedito che arriva a celebrare un anno in classifica del suo ultimo disco, Noi, loro, gli altri, con una versione deluxe. Un progetto che vuole celebrare i grandi successi ottenuti con gli ultimi due album in studio e sul fronte dei live dal rapper.

Noi, Loro, Gli Altri Deluxe sarà fuori dal 9 dicembre per Island Records / Universal Music.

La nuova edizione dell’album pluripremiato da pubblico e critica conterrà il nuovo singolo, oltre alla speciale versione live dei brani, registrati al Mediolanum Forum di Milano nel corso della tournée dei record PERSONE TOUR 2022.

Il progetto esce nei seguenti formati:

Doppio vinile (LP 1 Noi, loro, gli altri con il singolo Importante . LP 2 Versione live dei brani di Noi, loro, gli altri al Mediolanum Forum)

con il singolo . LP 2 Versione live dei brani di al Mediolanum Forum) CD + DVD CD: “NOI, LORO, GLI ALTRI”, incluso il nuovo singolo “ IMPORTANTE ”

” DVD: PERSONE TOUR @ Mediolanum Forum di Milano

BOX “NOI, LORO, GLI ALTRI – PERSONE TOUR EXPERIENCE” (Vinile “NOI, LORO, GLI ALTRI”, incluso il nuovo singolo, 3 card con le cover di “NOI, LORO, GLI ALTRI, 3 Vinili con tutti i brani live di “PERSONE TOUR” @ Mediolanum Forum di Milano, CD “NOI, LORO, GLI ALTRI”, incluso il nuovo singolo, DVD PERSONE TOUR @ Mediolanum Forum di Milano e Sciarpa “BARONA”).

Un progetto che celebrerà i risultati di questi anni, due dischi di grande successo, Persona (6 certificazioni) e Noi, loro, gli altri (4 certificazioni platino) e 1.7 miliardi di stream, un tour che ha registrato un totale 250.000 presenze – con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor, tutte sold out, nei Palasport – e la vittoria della Targa Tenco 2022 con NOI, LORO, GLI ALTRI per la categoria miglior disco in assoluto.

Marracash importante testo e audio

