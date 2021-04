“Come va” è il nuovo singolo di Margherita Vicario in attesa di “Bingo”

Margherita Vicario Come va testo e significato del nuovo singolo della cantautrice ormai prossima a lanciare il suo nuovo album, Bingo, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

Il brano, in uscita venerdì 23 aprile per Island Records, è già in pre-save cliccando qui. Anche l’album sia in versione cd che in versione vinile rosso, è già acquistabile ai link qui in basso e un uscita il 14 maggio.





MARGHERITA VICARIO COME VA TESTO E SIGNIFICATO

Il nuovo singolo arriva a due mesi esatti dalla release di Orango Tango. Margherita questa volta sceglie di pubblicare un brano intimo e delicato, a conferma della poliedricità di questa artista.

Un beat che entra nella testa e un sound avvolgente quello che Davide “Dade” Pavanello ha composto per il brano, un dolce dialogo tutto al femminile. Al centro della canzone Margherita Vicario e un’amica che, in un anno di cambiamenti, riassumono mille pensieri e paure in una sola domanda, la più difficile a cui siamo costantemente chiamati a rispondere: “Come va?“.

Ecco come la racconta la cantautrice stessa:

“Come va è una canzone intima, personale, un vero e proprio bilancio di un anno di totali cambiamenti per il mondo, forse per questo la considero una vera e propria figlia di questo periodo che stiamo vivendo. E’ un brano che ancora una volta ruota intorno agli affetti, e ancora una volta alle relazioni femminili“.

Tra relazioni appese a un filo, insicurezze e lo slancio salvifico per un futuro migliore, la Vicario traccia un quadro perfetto di un tempo sospeso che ci ha messi davanti a mille perché, riuscendo ancora una volta a disegnare una nitida e sincera rappresentazione della contemporaneità che ci circonda.

Come va testo e audio

In arrivo dal 23 aprile 2021.

Foto di Mattia Guolo