Margherita Vicario è pronta a racchiudere anni di gavetta nell’album “Bingo”

Margherita Vicario Bingo. Dopo aver pubblicato un primo album nel 2014, Minimal Musical, cantautrice e attrice classe 1998, figlia d’arte è ora pronta, dopo anni di anni di gavetta, sperimentazione e collaborazioni che l’hanno portato a farsi notare nella scena musicale italiana, a pubblicare il suo primo album.

La Vicario ha un percorso di tutto rispetto alle spalle… studia all’Accademia Europea di Arte Drammatica e dal 2010 inizia a lavorare come attrice per serie tv e cinema, Woody Allen compreso, dopo l’album del 2014 prodotto da Roberto Angelini, seguito dall’EP Esercizi preparatori, decide di cambiare marcia e di affidarsi all’istinto con testi istintivi, arguti e moderni, approda in INRI e diventa una delle artiste in ascesa della musica italiana.

Negli ultimi anni ha pubblicato i singoli Mandela, Romeo Feat. Speranza, Giubbottino, Pincio e Pina Colada feat. Izi (2020) e, nel 2021, Equatore, Orango Tango e Karma Sutra partecipazione nel singolo dei Selton, collezionando milioni di stream. Ed ora è finalmente giunto il momento, insieme a INRI e Island Records (Universal Music Italia), di raccogliere quanto seminato negli ultimi due anni.

Margherita vicario Bingo

Margherita è pronta a pubblicare il suo secondo album prodotto da Davide DADE Pavanello in uscita il 14 maggio. Nei giorni scorsi la cantautrice ha svelato la copertina del disco che, oltre ad essere in vendita in cd sarà anche stampato in una speciale versione in vinile rosso fiammante autografato.

Qui a seguire il link per acquistarlo:





Foto copertina di Mattia Guolo