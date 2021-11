Margherita Vicario annuncia le date del suo tour nei club

Dopo aver portato il suo album di debutto, Bingo, in tour per tutta l’estate la cantautrice Margherita Vicario annuncia il tour nei club previsto per il 2022.

Il tour nei club sarà l’occasione per continuare il viaggio musicale in technicolor iniziato nella precedente tournée estiva, un live in cui Margherita porta in scena il suo mondo musicale poliedrico e caratterizzato da testi moderni e senza filtri.

I live partiranno venerdì 8 aprile 2022 per un totale di sette show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia.

Le città che verranno toccata saranno Bologna, Treviso, Napoli, Bari, Firenze, Milano e Roma (Atlantico, 30 aprile).

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com da mercoledì 10 novembre alle ore 14:00, e nei punti vendita autorizzati lunedì 15 novembre – ore 10:00.

Ecco il calendario completo e le location dei live:

venerdì 8 aprile 2022 BOLOGNA @ LINK

sabato 9 aprile 2022 TREVISO @ NEW AGE CLUB

martedì 12 aprile 2022 NAPOLI @ DUEL BEAT

mercoledì 13 aprile 2022 BARI @ DEMODE’ CLUB

martedì 26 aprile 2022 FIRENZE @ VIPER

giovedì 28 aprile 2022 MILANO @ FABRIQUE

sabato 30 aprile 2022 ROMA @ ATLANTICO

Nel frattempo sono in molti a chiedersi se quest’anno la cantautrice tenterà (e riuscirà) di approdare sul palco del Festival di Sanremo.