Con 82 dischi di platino e 6 dischi d’oro Marco Mengoni sfonda il muro dei 5 milioni di copie certificate in carriera, diventando tra l’altro il primo artista tra quelli lanciati da un talent, a raggiungere tale obiettivo.

Il cantautore ha trionfato nella terza edizione di X Factor ma è stato sicuramente l’artista che meglio di tutti ha saputi evolversi e staccarsi dall’ombra del programma diventando nel corso degli anni uno dei re del pop italiano.

RECORD DI CERTIFICAZIONI PER MARCO MENGONI

Marco Mengoni vanta, ad oggi, almeno una certificazione per ogni album in studio pubblicato. Per ogni album, ad eccezione del primo EP, “Dove si vola” del 2009 e per “Solo 2.0” (2011) l’artista ha conquistato certificazioni anche per singoli o brani contenuti nel progetto..

Di seguito riportiamo tutte le certificazioni ottenute dal cantautore di Ronciglione in questi primi quindici anni di carriera:

TRILOGIA “MATERIA” – 6° disco di platino

MATERIA (PRISMA) – 2023:

Due Vite: 6° disco di platino

Pazza Musica: 2° disco di platino

Un’altra Storia: 1° disco d’oro

MATERIA (PELLE) – 2022:

No Stress: 1° disco di platino

Tutti i Miei Ricordi: 1° disco d’oro

MATERIA (TERRA) – 2021:

Mi Fiderò feat Madame: 3° disco di platino

Ma Stasera: 3° disco di platino

Cambia un Uomo: 1° disco di platino

Il Meno Possibile feat Gazzelle: 1° disco d’oro

ATLANTICO – 4° disco di platino (2018)

Hola: 3° disco di platino

Muhammad Ali: 1° disco di platino

Voglio: 1° disco d’oro

La Casa Azul: 1° disco d’oro

MARCO MENGONI LIVE – 2° disco di platino (2016)

Sai Che: 2° disco di platino

Onde: 1° disco di platino

LE COSECHE NON HO – 4° disco di platino (2015)

Ti Ho Voluto Bene Veramente: 5° disco di platino

Parole in Circolo: 2° disco di platino

Ad Occhi Chiusi: 1° disco di platino

Solo Due Satelliti: 1° disco di platino

PAROLE IN CIRCOLO – 4° disco di platino (2015)

Guerriero: 6° disco di platino

Io Ti Aspetto: 2° disco di platino

Esseri Umani: 2° disco di platino

#PRONTOACORRERE – 3° disco di platino (2013)

L’essenziale: 4° disco di platino

Pronto a Correre. 1° disco di platino

Non Passerai: 1° disco di platino

SOLO 2.O – 1° disco d’oro (2011)

RE MATTO – 3° disco di platino (2010)

In Un Giorno Qualunque: 1° disco di platino

Credimi Ancora: 1° disco di platino

DOVE SI VOLA – 1° disco di platino (2009)

Questi, invece, i singoli o collaborazioni certificati che non sono mai andati a comporre la tracklist di un disco: