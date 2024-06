Marco Mengoni, l’omaggio a Frida Khalo in “La Casa Azul” è disco d’oro

“La Casa Azul” – brano di Marco Mengoni contenuto nell’album “Atlantico“, uscito il 30 novembre 2018 – è stato certificato disco d’oro.

Ad annunciarlo è lo stesso cantautore con un post su Instagram, dove ha condiviso un video di una sua esibizione live insieme ad Adriano Celentano, protagonista di un cameo all’interno del brano.

“La Casa Azul è sempre stato un invito a saper trasformare la sofferenza in forza. Un omaggio a una donna, a una storia travagliata che ha fortificato la sua immagine e l’ha resa l’artista immensa che è, un simbolo di femminismo e di libertà. Un brano a cui sono particolarmente legato, fuori da ogni regola e dentro un po’ a ogni cosa, oggi diventa disco d’oro”.

“Un regalo inaspettato“, chiosa Mengoni e un bel segnale, aggiungiamo noi, dal momento che si tratta del terzo brano (dopo “Il Meno Possibile” feat Gazzelle e “Ad Occhi Chiusi“) del cantautore ad essere certificato pur non essendo un singolo. Perché la qualità paga sempre e la poesia, forse, non è ancora morta come qualcuno vorrebbe farci credere.

A questo proposito, lunedì 10 giugno è stato certificato – questa volta triplo disco di platino – anche “Poetica“, brano di Cesare Cremonini contenuto all’interno dell’album “Possibili Scenari“, pubblicato anch’esso a novembre, ma un anno prima, nel 2017.

Foto di copertina di Andrea Bianchera