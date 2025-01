Marco Masini e la censura musicale: dal suo iconico brano alle recenti polemiche su Tony Effe, tra libertà espressiva e provocazione

Domenica 12 gennaio, Marco Masini è stato ospite su Rai 1 di Francesca Fialdini per presentare il suo nuovo album, 10 amori. Durante l’intervista, il cantautore ha affrontato temi legati alla musica, alla censura – ricordando la sua esperienza personale di vent’anni fa – e al recente caso di Tony Effe.

Durante la sua apparizione a Da noi… a ruota libera, Marco Masini ha condiviso la propria prospettiva su come la censura e le polemiche abbiano accompagnato il panorama musicale, inclusi i suoi esordi.

Ricordando le controversie legate al suo brano Vaffanculo, Masini ha dichiarato: “All’epoca ci fu clamore per il linguaggio diretto, ma era una denuncia contro un sistema sbagliato. La musica deve evolversi con la società e raccontare la realtà. Alla fine, il giudizio spetta sempre al pubblico”.

Marco Masini ha fatto un confronto con le recenti polemiche sulla censura che hanno coinvolto Tony Effe, sottolineando che provocazioni e dissing sono elementi storici della musica: “Le sfide verbali e i messaggi forti fanno parte del linguaggio musicale. L’importante è che il messaggio riesca a stimolare una riflessione”.

L’artista è stato ospite della Fialdini per presentare il suo ultimo album, 10 amori, lanciato nei mesi scorsi per BMG e ora disponibile anche in digitale. Qui trovate la nostra intervista video.

“Con questo progetto esploro gli amori e le emozioni con una maturità e consapevolezza nuove, cercando di dare voce ai sentimenti universali” ha dichiarato Marco Masini.

Attualmente il cantautore è impegnato ogni sabato sera nel ruolo di coach di Loredana Errore a Ora o mai più (qui per le nostre opinioni sulla prima puntata del programma).