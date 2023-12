Fuori “Etnea” il nuovo disco di Marcella Bella. All’interno anche un duetto con Loredana Bertè

Lo scorso 1 dicembre è uscito “Etnea“, il nuovo disco di Marcella Bella che contiene anche un brano in duetto con Loredana Bertè e che affronta il tema della violenza sulle donne.

Il disco è stato anticipato dal singolo “Tacchi a spillo“, un brano in cui la cantante ha voluto proporsi in una veste inedita e dal sound rinnovato.

“Etnea” arriva a sei anni dall’ultimo album in studio di Marcella Bella e dopo la celebrazioni per i 50 anni di carriera festeggiati nel 2019. Si tratta del primo disco a portare la firma con la nascente etichetta FFN Records del giovane imprenditore Federico Feyrsinger Nonato in collaborazione con Starpoint Corporation S.r.l. in licenza a BMG.

Per presentarlo la cantante ha incontrato i fan a Milano e Palermo e lo farà a Catania (Feltrinelli Via Etnea, il 5 dicembre alle 18) e Roma (Discoteca Laziale, il 15 dicembre alle 17.30).

Marcella bella Etnea tracklist e autori

In questo disco Marcella Bella debutta come autrice delle sue canzoni. Sono 10 i pezzi contenuti nel disco prodotto da Fausto Cogliati. Tra questi c’è un pezzo scritto da tutti e 4 i fratelli Bella (Marcella, Gianni, Rosario e Antonio) ma anche canzoni con autori giovani artisti siciliani come Giovanni Caccamo e Lorenzo Vizzini.

Presenti anche Luca Chiaravalli, Saverio Grandi e il manager dell’artista, Pasquale Mammaro.

“Mi rubi l’anima”, canzone scritta a quattro mani insieme al fratello Rosario, Marcella Bella affronta con delicatezza e sensibilità il tema della violenza sulle donne. A impreziosire il brano la collaborazione con Loredana Bertè, amica e collega con cui Marcella condivide una profonda sensibilità sull’argomento, testimoniando così il loro legame affettivo e la loro connessione emotiva.

Questa la tracklist di “Etnea”:

L’Etna Tacchi a Spillo Questo grande fuoco Soffri soffri Chi siamo davvero Un amore speciale Le parole che ti ho detto Come ti vorrei Mi rubi l’anima feat. Loredana Berté Ti incanterò

Foto di copertina dell’articolo di Paolo De Francesco.

