Mara Sattei, nel nuovo singolo il racconto di una storia d’amore mai finita che porta “Solo Guai”

Mara Sattei, “Solo Guai“: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo averci portato in “Mare Aperto“, per poi fare un salto nel passato con “Tempo (All The Things She Said)“, Mara Sattei torna con nuova musica e presenta “Solo Guai” (Island Records / Universal Music), il nuovo singolo in uscita venerdì 14 giugno e già disponibile in pre-save al seguente link.

Il brano è una bachata dai toni leggeri, in cui il sound inconfondibile dell’artista è messo in risalto dalla produzione di Nicola Lazzarin (Cripo) e Alessandro Donadei (Dona).

Mara Sattei, “Solo Guai”: significato del brano

“E mi chiedo: sarà per questo che l’estate io la detesto, come te del resto?” canta Mara Sattei in un ritornello incalzante, che resta subito in testa, come una storia mai finita che continua a portare “Solo Guai”.

E proprio di questo parla il brano, che racconta di questa storia d’amore mai terminata, che continua a fare male.

Nonostante ciò, “Solo Guai” profuma di estate, di aperitivi al tramonto in spiaggia e di amori fugaci che bruciano in fretta.

“Solo Guai”: testo del brano

Il testo di “Solo Guai” sarà disponibile a partire da venerdì 14 giugno.

Foto di copertina di Any Okolie