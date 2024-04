Per l’estate 2024 Mara Sattei riprende l’iconica “All the things she said” delle t.A.t.U.

Mara Sattei Tempo (All the things she said) testo e significato del nuovo singolo della cantautrice che per l’estate 2024 si unisce ad una moda rilanciata lo scorso anno ovvero quella di campionare grandi hit del passato.

17 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’attivo Mara Sattei dopo “Mare Aperto” e “Piango In Discoteca” torna ad esplorare una direzione sonora più marcata nell’elettronica, che con “TEMPO (All the things she said)”, raggiunge atmosfere ancora più da club.

MARA SATTEI TEMPO significato del brano

Un brano che è un salto nel passato con una hit che ha segnato un’intera generazione e un testo che è un tentativo di dare il giusto valore al tempo a nostra disposizione il tutto con la produzione di DONA e thasup.

Per questo brano in uscita venerdì 19 aprile per Island Records/Universal Music Mara Sattei ci porta indietro fino al 2002 con una hit che ha segnato un’intera generazione, “All the things she said” delle t.A.t.U.

La voce di Mara Sattei si inserisce alla perfezione in quel ritornello iconico rendendolo estremamente intimo e personale: nel testo troviamo da un lato il racconto di una storia che ferisce, soprattutto per colpa di parole pronunciate da altri e che nella nostra testa molto spesso non riescono a trovare un senso. Dall’altro lato è inesorabilmente presente il tema del tempo, che soffoca, che manca, che ci rincorre e che sembra non essere mai abbastanza.

Ecco come racconta il pezzo la cantautrice:

“‘Tempo’ è un brano che racconta la frenesia che a volte la vita ci porta ad avere. Correre sempre senza sapere bene dove si sta andando è un qualcosa che accomuna tantissime persone negli ultimi anni. Con questa canzone voglio raccontare l’importanza del tempo, il valore che ha fermarsi dando priorità alla propria essenza, senza perdersi nella ricerca costante di qualcosa che non c’è”.

MARA SATTEI TEMPO TESTO DEL BRANO

In arrivo venerdì 19 aprile

Mentre grido non respiro e perdo tempo

mentre scrivo faccio schifo e perdo tempo

fino a che non vivo, non lo so dove andrò.

Foto di copertina di Simone Biavati